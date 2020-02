Persisten graves carencias en pueblos indígenas: gobernadora

Zacatecas, Zac.- Sandra Andrade, gobernadora de pueblos indígenas de Zacatecas, dijo en entrevista que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un amplio conocimiento de las necesidades que los pueblos originarios indígenas tienen y “no trabajaremos aislado a ninguna organización ni a ningún gobierno, sino que lo haremos mano a mano; las políticas públicas que está impulsando el presidente son para bien de todas las comunidades indígenas.

Sostuvo que “en ocasiones los recursos no alcanzan para satisfacer todas las necesidades y por ello es importante crear organizaciones de apoyo, pues tenemos compañeros que tienen buenas intenciones para poder avanzar en la inclusión de los grupos más vulnerables, que aparte de vivir en extrema pobreza, viven excluidos por su origen”.

En lo concerniente al ámbito estatal, manifestó la Sandra Andrade que el gobernador “es una persona muy sensible; se la han planteado los proyectos y programas de trabajo y creo que no va a estar negado a apoyar.

Sabemos que tanto él como su esposa están trabajando con grupos vulnerables y queremos hacer lo de la mano para avanzar más fácilmente.

Aclaró que “hasta este momento no ha recibido algún tipo de apoyo por parte de las autoridades, por lo que se está buscando otro tipo de financiamiento que no tiene que ver con gobiernos estatales, municipales o el federal”.

Se trata de una iniciativa privada que vendrá a fortalecer lo que ya está presupuestado por parte del Instituto Nacional Indígena y otros gobiernos que estén trabajando en el tema.

Añadió que hay necesidades apremiantes de los pueblos indígenas en Zacatecas como en vivienda, educación, que debe ser laica, gratuita y obligatoria y salud, pues aún hay mucha gente que muere porque no tiene un seguro para acceder a los servicios médicos o se encuentra en lugares muy lejanos.

Además, se vive en extrema pobreza, no se cuenta con agua potable ni servicios para tener una mejor calidad de vida y no pueden ejercer plenamente sus derechos como seres humanos.

Por otro lado, hay dificultades para la venta de los productos de quienes viven en comunidades indígenas, ya que “no en todos los lugares está permitido ofrecer productos artesanales; tienen que pedir un permiso y eso tiene un costo.

Solicitamos el permiso al presidente Ulises Mejía Haro para que se les permitiera a integrantes de este grupo poblacional tener exhibición y venta de productos, porque de eso viven, pero en un futuro no muy lejano queremos tener un mercado artesanal de todos los pueblos originarios que existen en la entidad, para que tengan un lugar fijo y no estén con problemas de que no los dejen vender en las calles”.