Tianguis Agropecuario detonante para el renacer del campo zacatecano

Ojocaliente, Zac..- El Gobernador David Monreal Ávila encabezó la apertura del Tianguis Agropecuario Regional en Ojocaliente, donde, ante campesinos y ganaderos de la región, refrendó su compromiso de impulsar, en los hechos, el renacer y la transformación del campo zacatecano. Esto se refleja en el Presupuesto de Egresos 2022, entregado a la LXIV Legislatura, con 300 millones de pesos para el sector, es decir 200 por ciento más respecto a lo ejercido este año.

En un ambiente familiar y en medio del júbilo de la población, con una cabalgata, bailables, suertes charras, escaramuzas y música de mariachi, el mandatario estatal realizó un recorrido por los puestos y pabellones para saludar a los asistentes. Luego, dejó en claro que ahora, verdaderamente, el dinero del pueblo es para el pueblo, sin simulaciones ni titubeos.

Por ello, subrayó que el campo recibirá todo el apoyo de su gobierno, como parte de los ejes tractores de la nueva gobernanza para lograr el desarrollo económico, la reactivación económica y el bienestar social.

“Sostengo que el campo es solución y no problema, y vamos a demostrar que del campo se puede vivir bien, que en el campo hay muchas familias que merecen dignidad y respeto, por eso les vamos a facilitar las cosas y el compromiso se ve en el presupuesto que se planteó al Congreso del Estado, con 200 por ciento más de presupuesto para el campo de Zacatecas”, afirmó.

Así como lo prometió hace una semana a los productores de la zona frijolera, de destinar 300 millones de pesos al campo en el Presupuesto de Egresos 2022, el Gobernador David Monreal ofreció dar acompañamiento a los campesinos y ganaderos para que logren mayor productividad, pero, también, se dará atención a la infraestructura carretera, que está destruida en todo Zacatecas.

De igual manera, al garantizar su respaldo y compromiso con los 58 municipios, el mandatario precisó que estos tianguis agropecuarios que se realizan de manera regional, son detonantes para el renacer del campo zacatecano y benefician directamente a los productores, al facilitarles los traslados y que no hagan gastos para acudir a lugares retirados.

Precisamente, con este Tianguis Agropecuario Regional se favoreció a productores de Ojocaliente, Cuauhtémoc, Pinos, Loreto, Villa González Ortega, Villa García, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles, Luis Moya, General Pánfilo Natera, Genaro Codina, Troncoso y Guadalupe. El próximo será en Jalpa, anticipó el mandatario.

La muestra de este apoyo irrestricto del Gobernador al campo zacatecano quedó manifiesta en esta feria expo agropecuaria, en los que se otorgó 50 por ciento de subsidio, con 25 por ciento de aportación del Gobierno de Zacatecas y 25 por ciento de las empresas y proveedores, para que el beneficiario únicamente pague el otro 50 por ciento.

Con base en el catálogo de insumos, en esta ocasión se ofertaron sementales, cintillas, remolques, cultivadoras, arados, rastras, semillas, fertilizantes, aceites, llantas para tractor, molinos, sembradoras y ordeñadoras, entre muchos otros productos.

Es así que, con estos Tianguis Agropecuarios, resaltó el Gobernador David Monreal, se representa el anhelo de recuperar la paz social, la alegría, el deseo de tener una nueva oportunidad, de generar empleo y oportunidades para quienes se dedican al campo y a la ganadería, quienes son los que proveen de alimento a Zacatecas y todo México.

De la misma manera, con el respaldo y coordinación con el Gobierno de México, el mandatario estatal anunció un esquema de apoyo con fertilizantes, en el que el beneficiario aportará solo 25 por ciento del costo total, sumado a otros programas de equipamiento, de semilla mejorada y de diésel agropecuario.

Ante presidentes municipales de las zonas centro y sureste del estado, diputadas y diputados locales, así como de Jesús Padilla Estrada, secretario del Campo, y Lyndiana Bugarín Cortés, subsecretaria de Ganadería, Monreal Ávila sostuvo que las causas de la inseguridad se combatirán con la creación de oportunidades, con la atención a las escuelas, al tema de salud, a la cultura, al deporte, con la generación de empleo y, sobre todo, con el respaldo del Gobierno a los campesinos y ganaderos, para que éstos se capitalicen y tengan pagos justos por sus cosechas y sus animales.

Subrayó que lo que sufre Zacatecas ahora no es producto de la casualidad ni de la mala suerte, es resultado de la mala política pública y de las malas decisiones; por ello, expresó, “es necesario reorientar los recursos, que la gente no olvide lo que se vivió, para poder corregir, para no cometer esos errores y para salir delante de esta coyuntura”.

Aseveró que no tiene fobias ni filias, “me mueven los valores, los principios, me motivan las causas, la lucha… y no voy a regatear el beneficio para la gente de los pueblos, ni me moverán las simpatías políticas o de amistad. Voy a demostrar, con hechos, que lo que hace bien a los pueblos es privilegiar la razón, el progreso y el desarrollo”.

En ese tenor, el mandatario David Monreal pidió la solidaridad de las y los funcionarios de todos los órdenes de Gobierno para entender la grave crisis que se vive en el estado, y sumarse a este sacrificio en búsqueda del desarrollo económico, de la tranquilidad, paz social y bienestar de las familias.

Daniel López Martínez, presidente municipal de Ojocaliente, agradeció la segunda visita de David Monreal en menos de un mes, y le reconoció su voluntad e interés de apoyar a los campesinos y ganaderos. “Ahora sí tengo un amigo Gobernador, lo digo con mucho orgullo, porque lo que prometió en campaña lo está cumpliendo con creces”, recalcó.

Para secundar el apoyo del mandatario estatal, el alcalde ofreció una bolsa extra de 3 millones de pesos en beneficio de 300 productores agropecuarios de Ojocaliente, a fin de que puedan adquieran los insumos que necesiten para el desarrollo de sus actividades.