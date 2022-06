Estudiantes de la UAG muestran métodos sustentables de saneamiento del agua

Zacatecas, Zac.-Estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) participaron en la “6th Conference International Water Association y la Young Water Professionals México 2022”, en la que presentaron diversas investigaciones sobre métodos sustentables e innovadores para sanear aguas, de diversas zonas de Jalisco, de materia orgánica y contaminantes.

Alexis Hurtado Martin, estudiante de Ingeniería Química, presentó “Photocatalytic Treatment of Wastewater from a Municipal Slaughterhouse Using TiO2 with Led Lighting and Sunlight”.

Este proyecto es su tesis de titulación y señala cómo usar un tratamiento fotocatalítico del agua residual de un rastro municipal utilizando dióxido de titanio y comparando la eficiencia de la depuración con luz artificial, led ultravioleta y la solar.

Los resultados que arrojó su investigación fue una depuración alta con el uso de luz natural, a diferencia de la artificial.

“Obtuvimos con luz solar un 100% mientras que con la otra un 85%, esto nos dice que podríamos reducir el gasto energético”, explicó.

La alumna Alejandra Beltrán Plascencia, de Ingeniería en Biotecnología, también presentó su proyecto de investigación; en su caso fue su tesis “Comparison of the Treatment of Domestic Wastewater and Tequila Vinasses Throught Activated Sludge and Moving Bed Bioreactor”.

En su proyecto investiga diferentes métodos biológicos para el tratamiento del agua residual doméstica y conseguir nuevos mecanismos para apoyar a las plantas de tratamiento locales.

Por otro lado, también se presentó el “Study of the Improvement of the Fenton and Solar Photo-Fenton Processes for the Treatment of wastewater from a Municipal Slaughterhouse”, del estudiante David Hernández Pulido, de onceavo cuatrimestre de Ingeniería Química.

Con su modelo el estudiante busca reducir el tiempo de depuración del agua de 30 a 20 minutos, así pues, probó la irradiación con luz solar y qué porcentaje de eliminación de materiales contaminantes podía lograrse en este tiempo, esto lo hizo con un concentrador fabricado en el laboratorio de la UAG con material de reúso.

Por último, se expuso “Electrochemical Treatment of Real Wastewater using BDD Electrodes Under Different Doses of Electrolyte” de Emmanuel Alejandro Sandoval Leal, estudiante de onceavo cuatrimestre de Ingeniería Química.

Su trabajo consiste en el tratamiento electroquímico del agua doméstica con diferentes dosis de electrolitos; para esto se usaron dos placas de diamante con electrodos, sumergidos en un reactor que contenía el agua residual con electrolitos que se modificaron, los resultados favorecían este procedimiento con la eliminación de material orgánico y contaminante.

Los estudiantes forman parte del laboratorio del Dr. Carlos Javier Escudero, Profesor-Investigador del Departamento de Diseño, Ciencia y Tecnología, de la UAG, y Miembro Directivo del grupo Young Water Professionals Capítulo México.

El doctor participó en este evento donde dio a conocer información, objetivos y acciones que realiza la Young Water Professionals, de la cual es miembro.

Los estudiantes comentaron sentirse contentos e interesados en estos estudios y a su vez agradecidos, ya que la UAG los ha acercado a la ciencia y acciones que ayudan a mejorar la vida en el planeta.

Estas acciones forman parte de la línea de visión y preparación de clase mundial, que promueve la cultura de la innovación y emprendimiento con enfoque sostenible, experiencia práctica temprana con sus programas y opciones de vinculación nacional e internacional de la UAG.