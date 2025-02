Concluyen educación básica 120 personas adultas

Guadalupe, Zac.- Como parte de las acciones para el bienestar de las zacatecanas y los zacatecanos, el Gobernador David Monreal Ávila y Armando Contreras Castillo, director general del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), entregaron 120 certificados a mujeres y hombres de este estado que concluyeron su educación básica.

Reunidos en el Centro Artesanal Platero, en presencia de Gabriela Pinedo Morales, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas, y Gizel Liliana Llamas Ibarra, directora del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (INEA), el mandatario otorgó personalmente los documentos que acreditan a estas personas adultas haber cursado la primaria y secundaria.

Los 120 graduados de educación básica, entre quienes se encuentran Rubén Hernández Franco, Lorenza Gómez González y J. Guadalupe Andrade Candelas, fueron acompañados por sus asesores y padrinos, todos pertenecientes al Bachillerato General Policial, que dirige María del Rocío Hernández Esparza, a quienes felicitaron el Gobernador David Monreal y el Director General del INEA.

Para el mandatario David Monreal, “no hay nada más importante que la educación de un pueblo, de una sociedad, y entregar estos certificados representa para las y los graduados una gran convicción y compromiso por salir adelante; es por ello que, en su Gobierno, la educación se ha tomado como una política pública que genere bienestar, y no se le regateará ni en tiempo ni en dinero ni en esfuerzos”.

El Gobernador David Monreal anunció que, en su compromiso con la educación y en concordancia con el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en las acciones del Año del Bienestar 2025, se incluirá a las instituciones de educación media superior al programa La Escuela es Nuestra, a fin de dignificar sus espacios, porque sólo de esta manera se podrá lograr un estado en paz, bienestar y progreso.

Armando Contreras Castillo, director general del IZEA, reconoció al Gobernador David Monreal por ser amigo, impulsor y fundador de este movimiento de transformación, así como a la Directora del Bachillerato General Policial, la Directora del IZEA y la Secretaria de Educación, por impulsar a las y los jóvenes bachilleres a ser los asesores y padrinos de estas 120 personas que concluyen su educación primaria.

En presencia también de José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe, reconoció a estas personas por ser el vivo ejemplo de que nunca es tarde para aprender ni estudiar, y ahora son parte de las y los 8 mil 050 zacatecanos que terminaron su primaria en 2024 y de los 8 mil 756 su secundaria, gracias al trabajo que coordina Gizel Liliana Llamas Ibarra al frente del IZEA.

Informó que, en el país, 4 millones 200 mil mexicanos mayores de 15 años no saben leer ni escribir, 7 millones 800 mil mayores no terminaron su primaria, 15.5 millones no concluyeron su secundaria y alrededor de 27 millones de mexicanos no tuvieron la oportunidad de estudiar su educación básica.

En Zacatecas, alrededor de 38 mil personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, 116 mil no terminaron su primaria y alrededor de 210 mil no concluyeron su secundaria, por lo que, al tener un universo de 265 mil zacatecanos con rezago educativo, se trabajará conjuntamente para reducir estas cifras, de tal manera que, en 2025, el Año del Bienestar, 25 mil personas salgan del analfabetismo.

Al igual que el Gobernador David Monreal, asentó que esta estrategia será una causa y un acto de generosidad y de nobleza, que lleve a Zacatecas a declararlo como territorio libre de analfabetismo, y que su bandera blanca en alfabetismo llegue a todos los rincones del estado y de México.

Por su parte, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, secretaria de Educación, celebró este acto como un símbolo de esfuerzo, de compromiso y perseverancia de las y los graduados por no dejar que las barreras del rezago educativo limiten su desarrollo personal y el de sus familias.

Este logro se conmemora, dijo, en el marco del Año del Bienestar, que, en una visión que encabeza el Gobernador David Monreal, se une al proyecto nacional que encabeza al Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y cada certificado de educación básica obtenido es un testimonio de superación, porque el rezago educativo ha sido históricamente uno de los mayores desafíos en el país.

Las consecuencias de este rezago van más allá van de las aulas, explicó, ya que impiden el acceso a mejores empleos, a una mayor calidad de vida y a un futuro mejor, y los esfuerzos del Gobierno del Estado se han centrado en revertir esta situación; como ejemplo, Zacatecas redujo en tres años el rezago educativo de 32.2 al 29.9 por ciento, lo que habla del gran compromiso en este tema.

Para la Secretaria Gabriela Pinedo, “la educación es instrumento de transformación porque también ayuda a terminar con la desigualdad, a generar un entorno individual y social entre libertad y desarrollo”; por ello, felicitó a quienes terminaron su educación primaria y secundaria, y con este evento se recuerda lo importante que es la educación para construir una sociedad y una nación.

Ante directivos de escuelas normales, institutos educativos y diversas escuelas, así como de todo el Gabinete del Gobierno del Estado, Gizel Liliana Llamas Ibarra, directora del IZEA, expresó que este evento los convoca a una sola causa: el combate al rezago educativo y al gran desafío de lograr que las zacatecanas y zacatecanos mayores de 15 años terminen su educación básica.

Ello ha comenzado con una visión clara, voluntad firme y la determinación del Gobernador David Monreal de colocar la educación como una política pública de bienestar, y de continuar con los esfuerzos conjuntos para que Zacatecas conserve la bandera blanca en materia de analfabetismo.

Así como Rubén Hernández Franco, Lorenza Gómez González y J. Guadalupe Andrade Candelas, también se entregaron simbólicamente sus certificados de primaria y secundaria a Leticia Estrella Montano, Tránsito de Ávila Rodríguez, Patrocinio Pinedo Frausto, Angélica Romero Delgado y Félix Fidel Sánchez Moreno.