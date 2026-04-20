Buscan en UAZ consolidar vehículo eléctrico destinado a transporte gratuito de estudiantes

Zacatecas, Zac.- Con gran éxito se llevó a cabo el “Campamento 2026-Automóvil Eléctrico-Etapa 1” en las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería I (UAI-I) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), los días 27 y 28 de marzo, con la participación de 60 estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Manufactura. La actividad fue dirigida por el docente José Roberto Espinosa Lumbreras.

El propósito central del campamento fue la conversión de un vehículo de combustión interna en un automóvil eléctrico, como parte del desarrollo de un prototipo funcional orientado al servicio de la comunidad universitaria.

La propuesta busca consolidar un vehículo eléctrico destinado al transporte gratuito y continuo de estudiantes en el Campus UAZ-Quantum, conectando el acceso principal con los módulos de los diferentes programas académicos que se albergan en dicho espacio.

La iniciativa fomenta la movilidad sustentable, la reducción de emisiones contaminantes y el fortalecimiento de competencias técnicas y profesionales en el alumnado, mediante un enfoque práctico e interdisciplinario que vincula la teoría con la aplicación real.

El proyecto contó con el respaldo institucional del rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, la secretaria académica, Gloria Eliana Espinosa Valadez, el secretario administrativo, Mario Alberto López Vega, y el coordinador de la Unidad Académica de Ingeniería I, Hiram Badillo Almaraz, cuya participación ha sido fundamental para su consolidación.

De igual manera, se reconoce la colaboración de las y los docentes de los programas en mención y de la Maestría en Ciencia e Ingeniería de los Materiales (MCIM), quienes aportaron su experiencia académica y técnica para alcanzar los objetivos planteados.

El Campamento 2026-Automóvil Eléctrico-Etapa 1 se erige como un ejemplo de innovación y compromiso colectivo, donde estudiantes, docentes y autoridades suman esfuerzos para transformar la movilidad en el Campus UAZ-Quantum y proyectar a la UAZ como institución líder en sustentabilidad e inclusión.