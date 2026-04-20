Responde ciudadanía a convocatoria de CREE

Zacatecas, Zac.- Como resultado de la amplia respuesta de la ciudadanía a la convocatoria impulsada por el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), se logró registrar a 70 pacientes, entre niñas, niños y adultos, quienes serán diagnosticados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) para determinar su viabilidad como candidatos a prótesis y órtesis.

Este importante programa es posible gracias a la gestión de la Presidenta Honorífica del SEDIF, Sara Hernández de Monreal, quien consiguió una bolsa de 2 millones de pesos para beneficiar a 30 personas de distintos municipios del estado.

El Subdirector del CREE, Christian Alan Flores, informó que la etapa de convocatoria ha concluido exitosamente, al alcanzar el registro de 70 pacientes, quienes, en los próximos días, serán valorados por médicos especialistas en rehabilitación física.

Durante esta fase diagnóstica, el personal médico realizará una evaluación integral para identificar a las y los pacientes que cumplen con los criterios médicos y funcionales requeridos, con el propósito de garantizar que la prótesis u órtesis asignada responda de manera efectiva a sus necesidades y contribuya a mejorar su movilidad y autonomía.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del SEDIF, refrenda su compromiso con el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad, al impulsar programas que transforman vidas y brindan nuevas oportunidades de desarrollo para las familias zacatecanas.