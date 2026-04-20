Impulsa iniciativa juvenil presentación de libro de secretario académico UAZ en Puebla

Zacatecas, Zac.- El secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Hans Hiram Pacheco García, presentó en la ciudad de Puebla su nuevo libro titulado “Las entrevistas preliminares en el psicoanálisis de Freud y Lacan”. La publicación fue comentada por académicos de diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

La presentación fue organizada por un colectivo de jóvenes, quienes invitaron al también docente investigador y autor universitario. El evento se realizó en un espacio que ofrece atención clínica y que también funge como sede de actividades académicas, artísticas y culturales.

Al tomar la palabra, Pacheco García agradeció la invitación y resaltó la importancia de que los estudiantes se organicen para difundir el conocimiento, el arte y la cultura. Señaló que su asistencia respondía al apoyo a las iniciativas juveniles que promueven la formación en psicoanálisis y las expresiones artísticas.

Los comentaristas y especialistas, Antonio Bello, Alejandro Carrillo, Jacobo Rodríguez y Michel Montealegre, coincidieron en que la obra representa una aportación trascendente en el campo del psicoanálisis, poco abordada en este ámbito del saber. Destacaron que, además de ofrecer un estudio riguroso, el libro lo hace de manera accesible.

En el marco de la presentación se anunció que el próximo 23 de mayo, el secretario académico presentará su obra en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México.

El libro ya ha sido presentado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el marco de la Feria Internacional del Libro, además de otros espacios académicos y culturales del país.