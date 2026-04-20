Fortalecen CDHEZ y CNDH protección de derechos de personas mayores privadas de la libertad

Zacatecas, Zac.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llevó a cabo la capacitación denominada “Derechos Humanos de las Personas Mayores Privadas de la Libertad y Adopción de Medidas Frente al Envejecimiento de la Población Penitenciaria”, dirigida a personal de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Durante su intervención, la Dra. Maricela Dimas Reveles, Presidenta de la CDHEZ, destacó la importancia de visibilizar las condiciones específicas que enfrentan las personas mayores en contextos de privación de la libertad, subrayando que este grupo requiere una atención diferenciada, integral y con enfoque de derechos humanos.

Señaló que el envejecimiento de la población penitenciaria representa un desafío institucional que exige la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar una vida digna, acceso a la salud, condiciones adecuadas de estancia y medidas alternativas a la reclusión cuando sea posible.

Asimismo, enfatizó que la protección de los derechos humanos no se suspende con la privación de la libertad, por lo que resulta fundamental fortalecer las capacidades del personal penitenciario para brindar un trato digno, humano y con perspectiva de edad.

Por su parte, el Dr. Mario Isaías Torrez Torrez, capacitador de la CNDH, explicó que el incremento de personas mayores en los centros penitenciarios demanda la adopción de medidas específicas que atiendan sus necesidades particulares, tales como atención médica especializada, accesibilidad, apoyo psicosocial y programas de reinserción adecuados a su condición.

Indicó que es indispensable que las autoridades penitenciarias incorporen estándares nacionales e internacionales en la materia, a fin de prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar el respeto a la dignidad de este sector de la población.

El especialista también resaltó la necesidad de promover alternativas a la privación de la libertad, especialmente en casos donde las condiciones de salud, edad o vulnerabilidad lo ameriten, en concordancia con un enfoque humanitario y de justicia social.

Con este tipo de acciones, la CDHEZ reafirma su compromiso de promover, difundir y fortalecer la cultura de los derechos humanos, especialmente en grupos en situación de vulnerabilidad.