Refrendan apoyo a educadoras y celebran su día

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila refrenda su compromiso con la educación preescolar en Zacatecas, al impulsar acciones en favor de la niñez. Al conmemorarse este 21 de abril el Día de la Educadora, reconoce el trabajo destacado y felicita a las y los maestros de preescolar por su invaluable labor formativa.

La Secretaria de Educación de Zacatecas, Gabriela Pinedo Morales, dijo reconocer profundamente la vocación y entrega de las educadoras y educadores, quienes con amor y profesionalismo siembran las bases del futuro de Zacatecas en cada niña y niño.

La funcionaria destacó que en las aulas preescolares se construyen los primeros sueños, donde el acompañamiento docente permite a las y los alumnos descubrir su potencial. Las y los educadores se convierten en guías fundamentales para el desarrollo emocional, social y cognitivo desde temprana edad.

Una historia que refleja esta vocación es la de la educadora Griselda Trejo García, quien se desempeña en el Jardín de Niños Lorenzo Boturini, de la comunidad Pozo de Jarillas, en el municipio de Ojocaliente, donde impulsa el aprendizaje de los infantes con dedicación.

Con seis años de servicio público y más de una década en escuelas particulares, Griselda Trejo García ha demostrado un firme compromiso con la educación, destacándose por su entrega diaria en el aula, así como por su sensibilidad para atender las necesidades individuales de cada uno de sus estudiantes.

Trejo García recuerda que su vocación por la docencia surgió a temprana edad, pues el amor, dedicación y profesionalismo de su maestra Tere Carrillo, en el Jardín de Niños, la inspiró a dedicarse a la docencia y motivar a las infancias como ella lo fue desde pequeña.

Egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, ha fortalecido su práctica docente mediante capacitaciones, estrategias innovadoras que promueven la participación activa, el pensamiento creativo y el desarrollo integral de las niñas y los niños.

Sus alumnos la describen como una excelente maestra que los quiere mucho; resaltan su cercanía y paciencia. Gracias a su trabajo, ha logrado inspirarlos a seguir aprendiendo y a disfrutar cada experiencia dentro del entorno escolar.

Griselda Trejo reconoció que es en preescolar donde los infantes aprenden desde a utilizar el lápiz, así como a contar, escribir sus primeras palabras, a socializar, y todo esto lo hacen de manera lúdica.

Las y los docentes en la etapa de Preescolar son una pieza clave que contribuye a que las alumnas y alumnos den sus primeros pasos académicos y forjen sueños que inclusive se cristalizan en su edad adulta.

En Zacatecas, la educación preescolar es atendida por un total de 5 mil 128 maestras y maestros, quienes brindan atención a 61 mil 555 alumnas y alumnos en todo el estado, consolidando un sistema educativo sólido desde sus bases.

Estas acciones se desarrollan en 1 mil 702 escuelas, donde se fomenta el aprendizaje, la convivencia y los valores. En el marco de la Agenda del Progreso, Zacatecas fortalece la educación inicial, reconoce el esfuerzo de sus docentes y apuesta por el futuro de sus niñas y niños.