Convocan a participar en segunda campaña Marcas para el Bienestar

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Economía (Sezac), invita a la ciudadanía a participar en la Segunda Campaña “Marcas para el Bienestar”, estrategia que busca impulsar la economía formal, fortalecer la competitividad y ampliar los beneficios para la población.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inclusión social, el emprendimiento y el desarrollo económico, mediante la protección legal de marcas y signos distintivos de grupos menos favorecidos en el estado.

Contar con una marca registrada permite a las y los emprendedores proteger legalmente su producto o servicio, evitar el uso indebido por terceros y generar confianza en el mercado, lo que facilita su comercialización, posicionamiento y crecimiento. Además, representa un activo intangible clave que otorga valor a los negocios y abre oportunidades para acceder a nuevos mercados.

Como parte de las gestiones del Gobernador David Monreal Ávila ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se logró un descuento del 90 por ciento en nuevas solicitudes de registro de marca, en beneficio de artesanos, personas microemprendedoras, adultas mayores.

Asimismo, serán beneficiadas con este descuento, personas con discapacidad intelectual, integrantes de cooperativas, jóvenes emprendedores, personas sin ingresos fijos, así como personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas y/o afrodescendientes, nacidas en territorio nacional.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio deberán registrarse en el portal https://mipyme.zacatecas.gob.mx/, del 15 de mayo al 1 de junio del presente año.

Una vez aprobado el descuento, las y los beneficiarios contarán con un periodo del 16 al 26 de junio para realizar y concluir su trámite de registro de marca en línea, en el portal del IMPI https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/.

La Secretaría de Economía, cuyo titular es Jorge Miranda Castro, brindaráorientación, asesoría y acompañamiento integral a quienes deseen participar en la campaña, apoyándoles en la clasificación de productos o servicios, a proteger la búsqueda fonética de la marca propuesta a registrar, así como en el proceso de llenado, pago y firma electrónica de la solicitud de registro de marca.

Las personas beneficiarias deberán estar registradas en instituciones públicas, federales o estatales, dedicadas a la atención de los sectores a los que va dirigida la campaña, por lo que deberán acreditar su pertenencia mediante constancia, registro o credencial oficial emitida por la autoridad competente.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse a la Dirección de Industria al teléfono 4924915000 extensiones 36253 y 36192, o a los correoselectrónicos: [email protected] y [email protected]