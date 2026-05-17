Rehabilitan Avenida Barones en Guadalupe; dignifican viviendas en Zóquite

Zacatecas, Zac.- El trabajo en equipo entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum, David Monreal y Pepe Saldívar, siguen dejando beneficios directos a las y los guadalupenses, así se pudo constatar en la gira de trabajo llevada a cabo este fin de semana en el municipio de Guadalupe.

Lo anterior lo aseguró el presidente municipal José Saldívar Alcalde, quien junto con los diputados Susana Barragán y Saúl Cordero, acompañaron al Gobernador del Estado a la inauguración de la rehabilitación total de la Avenida Barones, una vialidad de alto flujo vehicular y de gran actividad comercial.

“En Guadalupe hemos tenido apoyo en mejoramiento de vivienda y en materia de conectividad vial para las familias de Guadalupe con esta avenida Barones, la cual es una obra más de las que se están haciendo en el municipio, gracias a la mezcla de recursos”

“Ya estuvimos en las calles de Arboledas, en Ferrocarrileros, Real del Conde, Rincón Colonial, en la carretera a Casa Blanca, en la Cocinera, en el Carmen, Tránsito Pesado, Zóquite, en la García Salinas y así vamos a seguir, porque gracias a la mezcla de recursos, hay más mezcla asfáltica para las calles y avenidas, para las colonias y carreteras de Guadalupe, llevamos un 75 por ciento de avance en el rescate carretero en el municipio”, indicó el edil.

Asimismo, el edil reconoció el esfuerzo constante de los diputados Susana Barragán y Saúl Cordero, quienes continúan recorriendo las colonias de Guadalupe, así como de la titular de Obras Públicas del Estado, Mildred Karla Montes Inchaurregui, por ejecutar adecuadamente las obras de infraestructura vial, de vivienda y escolar en el municipio.

Se dignifica la vivienda en Guadalupe

Por otro lado, Pepe Saldívar destacó la dignificación de la vivienda en Guadalupe al destacar las entregas de mejoras en los hogares de cientos de ciudadanos, en esta ocasión, de habitantes de la comunidad de Zóquite, quienes se beneficiaron con cuartos de baño y de dormitorios.

Finalmente, recordó que por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum se tiene proyectada la construcción de 5 mil viviendas del bienestar en el municipio, de las cuales 1 mil 500 ya se edifican, incluso algunas de ellas ya se entregaron a beneficiarios del programa.