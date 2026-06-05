CDHEZ reconoce al Gobierno de Pepe Saldívar por impulsar la inclusión y garantizar derechos humanos

Zacatecas, Zac.-En el marco de la realización de la “Feria de los Derechos Humanos” llevada a cabo en la Presidencia Municipal de Guadalupe, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), reconoció al Gobierno de Pepe Saldívar por las acciones impulsadas en materia de inclusión y por su destacada labor en la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, el municipio fue distinguido por convertirse en el primero en implementar un programa enfocado en garantizar el derecho a una menstruación digna, una estrategia que ha contribuido a la sensibilización, el acceso a información y al fortalecimiento de la salud menstrual entre la población, especialmente entre niñas y adolescentes.

Así lo afirmó Maricela Dimas Reveles, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, “Se que Guadalupe ha impulsado temas como el de la inclusión y han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, es digno de mencionarse el trabajo que ha hecho Guadalupe en la protección de los derechos de las personas con discapacidad”, indicó.

“Y están haciendo muchas otras acciones, estuvimos con la Presienta Honorifica del DIF, Paulina Hernández Terán, quien acaba de terminar este programa que visibiliza y hace conciencia el derecho a la menstruación digna, mi reconocimiento por ser el primer municipio en el país que esta realizando este tipo de acciones, los sigo invitando a que sean un ejemplo de los demás municipios y que se replique en todos los municipios del estado”, finalizó Dimas Reveles.

La “Feria de los Derechos Humanos” tuvo como principal objetivo fortalecer el acceso de la ciudadanía a servicios integrales relacionados con la promoción del derecho a la salud, la educación, la inclusión y la protección de los derechos humanos, consolidando una cultura de respeto, igualdad y participación social en el municipio.

Estrella Martínez Alonso, directora del DIF municipal de Guadalupe, en representación del presidente Municipal Pepe Saldívar, destacó que este reconocimiento refleja el trabajo permanente que se realiza para construir un Guadalupe más incluyente, equitativo y respetuoso de los derechos de todas las personas, mediante políticas públicas que atienden las necesidades de los sectores más vulnerables y fortalecen el bienestar social.

Cabe mencionar que en esta feria participaron instituciones educativas, dependencias gubernamentales, organismos autónomos y asociaciones civiles, quienes acercaron a la ciudadanía servicios y programas relacionados con salud, inclusión, orientación jurídica, prevención educación credencialización empleo y atención comunitaria.

A este importante evento también asistieron, la Titular del Instituto para la Inclusión de la Personas con Discapacidad en Zacatecas, Miriam García Zamora; Juan Manuel Fraustro, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado; Fernando Francisco Torres, consejero de la Comisión de los Derechos Humanos; así como, Ciro Licona, Lourdes Martínez, Omar García, Eleazar Limones, Diana Galaviz y Diana Karina Ortega, regidoras y regidores del Ayuntamiento de Guadalupe.