Autorizan día de asueto para que estudiantes y trabajadores vean inauguración del mundial

Zacatecas, Zac.- Por indicación del Gobernador David Monreal Ávila, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, anunció que el próximo jueves 11 de junio será día de asueto para las y los trabajadores del Gobierno de Zacatecas; además, habrá suspensión de clases en las escuelas públicas para que las familias puedan disfrutar del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

Acompañado del Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismo Paraestatales (SUTSEMOP), Carlos Acevedo Acevedo, Rodrigo Reyes dijo que para el Gobernador es importante el fomento al deporte y propiciar la convivencia familiar; por ello, tomó la decisión de dar el día libre a las y los servidores públicos, a fin de que puedan disfrutar del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, que será a las 13:00 horas.

El Secretario reconoció a Carlos Acevedo por las gestiones sindicales realizadas; sin embargo, señaló que el beneficio no sólo será para trabajadores agremiados al SUTSEMOP, sino para todo el personal del Gobierno del Estado.

“Esta decisión tiene como objetivo principal fomentar la convivencia y los momentos de encuentro familiar, facilitando que padres, madres, hijos y amigos compartan juntos este acontecimiento histórico para nuestro país, al ser una de las sedes mundialistas”, añadió Rodrigo Reyes.

Hizo extensiva la invitación a las y los presidentes municipales a unirse a esta iniciativa del Gobernador David Monreal Ávila, referente a brindar las facilidades necesarias para que las y los trabajadores municipales puedan dedicar la jornada del jueves 11 de junio a disfrutar este evento deportivo y fortalecer la convivencia familiar.