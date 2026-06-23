Concluirán proceso de regularización de 155 escrituras de familias capitalinas

Zacatecas, Zac.- Para garantizar el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila, de brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias de la capital zacatecana, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), se recibieron 155 escrituras para su proceso de legalización.

En representación de la titular de Seduvot, Luz Eugenia Pérez Haro, el Subsecretario de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Carlos Martell Castañeda, dio a conocer que, con la recepción de estas 155 escrituras, por parte de la autoridad municipal, se dará continuidad con el avalúo catastral e inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, pasos necesarios para avanzar hacia la entrega final de escrituras debidamente formalizadas a las familias beneficiarias.

Dichos documentos corresponden a los fraccionamientos y colonias: Popular Corea I, 82 escrituras; Corea II, 10; Patrimonio, 8 instrumentos jurídicos; Felipe Ángeles, 5; CTM, 5; Europa, 4 escrituras; Colinas del Sol, 8; Peñas de la Virgen, 1; Lomas de Cristo, 3; Las Flores, 3; Emilio Jaramillo, 10; y Popular España, 17 escrituras.

El funcionario reiteró la disposición del Gobierno de Zacatecas de continuar la suma de esfuerzos entre las instituciones, que permitan realizar los trámites que representan seguridad patrimonial para las familias, y que, a su vez, brinde la certeza jurídica sobre los inmuebles que habitan.

A través de la Seduvot, la administración estatal continuará con el procedimiento correspondiente, conforme a la normatividad aplicable y al convenio de coordinación, para que las escrituras puedan concluir su proceso de legalización y posteriormente ser entregadas a sus beneficiarias y beneficiarios.