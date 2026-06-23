Concluye Diplomado “Amores transgresores en la literatura”

Zacatecas, Zac.- El día de ayer concluyó el diplomado “Amores transgresores en la literatura”, organizado por la docente investigadora Valeria Moncada León, con el apoyo de la Secretaría Académica de la UAZ, el CA-UAZ 255 y la Unidad Académica de Letras. A lo largo de las sesiones se contó con la oportunidad de participar de los conocimientos de los ponentes, quienes abordaron, desde diversos enfoques, autores y obras, el amor y la transgresión en la literatura.

En este marco, la docente investigadora Diana España Montoya presentó “El vértigo de amar: Pasión y transgresión”, donde explicó cómo el amor desmedido y la pasión pueden convertirse en transgresores y peligrosos, enlazando la reflexión con la fuerza de las emociones humanas.

De manera complementaria, la docente investigadora Elsa Leticia García Argüelles expuso “Discurso amoroso y utopía en Gloria Anzaldúa”, analizando tópicos relacionados con mujeres mexicanas, chicanas, estadounidenses y lesbianas en el contexto de la ficción literaria, lo que permitió abrir un panorama diverso sobre la representación femenina.

El investigador Alberto Ortiz y Actual director de la Unidad Académica de Estudios de la Humanidades, en su conferencia “Mujer, malignidad y mito en La cueva de Salamanca, de Cervantes”, profundizó en los puntos de vista relacionados con lo “maligno” y la figura femenina en la literatura del Renacimiento y el Barroco, aportando un matiz histórico a la discusión.

Por su parte, el docente investigador Pablo Enríquez Gutiérrez ofreció “Agápi Mu y el amor entre hombres en la narrativa mexicana de finales del siglo XX”, explorando el tema de la transgresión en la narrativa homosexual en México y conectando la literatura con los cambios sociales de la época.

La docente investigadora Claudia Liliana González Núñez abordó la obra de Inés Arredondo en “Cuerpos eróticos: la experiencia de lo sagrado en la narrativa de Inés Arredondo”, escritora mexicana cuya producción se ha hecho notable por tratar temáticas en las que las mujeres han sido el centro de atención e interés, enlazando lo erótico con lo sagrado.

El docente investigador José Manuel Palma Márquez analizó “Amores torcidos, ¿cómo se percibe la diversidad sexual en la literatura?”, exponiendo el tema de la homosexualidad desde el México “tradicional”, en el cual esta orientación era considerada como algo infame, nefasto y delictuoso, lo que permitió reflexionar sobre la evolución cultural.

La docente investigadora Cynthia García Bañuelos desarrolló “Amora: subversión y resistencia en las narrativas lésbicas del siglo XX”, ofreciendo un panorama sobre los inicios y la evolución de la narrativa lésbica en México, así como los diversos problemas con los que este tipo de escritura se ha encontrado a lo largo de la historia, enlazando literatura y resistencia social.

La docente investigadora Alejandra Flores Casas abordó “La distorsión del amor en Cumbres borrascosas”, una perspectiva distinta del amor en la novela de Emily Brontë, en la cual la obsesión se vincula con el concepto tradicional y aceptado de lo que significa el amor, enlazando la ficción con las pasiones humanas.

La docente investigadora Lourdes Ortiz Sánchez presentó “Las encrucijadas de la vida y del amor en Polvos de arroz, de Sergio Galindo y La mujer sentada, de Sergio Magaña”, explicando cómo se evidencian los límites entre realidad y ficción, siendo la realidad lo que prevalece a través de las costumbres crueles de una sociedad retrógrada, enlazando crítica social y literatura.

La docente investigadora Mónica Judith Macías Villalpando expuso “Pasiones infectas en dos escritoras contemporáneas: Guadalupe Nettel y Liliana Blum”, analizando a dos autoras que han plasmado lo grotesco de las sociedades y que, mediante la ficción, narran sin pudor temas que escandalizan y transgreden las normas del “deber ser” de la escritura. En sus obras se abordan tópicos como la pederastia, las más bajas pasiones y deseos carnales, deformidades físicas extremas y actos aborrecibles, enlazando lo literario con lo prohibido.

Finalmente, la docente investigadora Valeria Moncada León presentó “La transgresión en dos novelas de Ana Clavel: Las violetas son flores del deseo y El amor es hambre”, explorando tópicos sobre la transgresión literaria que rompen con la censura y las normas respecto a lo que se debe o no se debe escribir. Se trata de una narración cruda y directa sobre temas como el incesto, el deseo perverso y la obsesión, enlazando la literatura con los límites del amor.

Al cierre, se agradeció a los moderadores de las conferencias, alumnos de las licenciaturas en Letras y Psicología, así como a los asistentes que acompañaron durante los meses de este interesante recorrido literario, enlazando el aprendizaje con la experiencia compartida.