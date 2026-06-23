Inicia UAZ 31° Verano Delfín con 31 participantes

Zacatecas, Zac.- Como parte de las estancias de investigación que integran el 31° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico del programa Delfín, autoridades universitarias recibieron a 31 alumnos procedentes de instituciones nacionales e internacionales.

Al darles la bienvenida a los jóvenes que participan en el programa Delfín (Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2026), el secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco García, agradeció la confianza que depositan en la institución y en sus investigadoras e investigadores, quienes contribuirán en la formación de estos universitarios.

“En su estancia por lo menos hay tres grandes ejes o esferas que les dejará como beneficio el poder hacer una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya que fortalecerán su formación académica y profesional, tendrán una experiencia cultural y un beneficio social”, indicó el integrante de la administración central a los estudiantes de otros estados y países.

Reiteró que con esta visita tienen la oportunidad de conocer otras tradiciones y cosmovisiones, así como la opción de interactuar con jóvenes y docentes, de donde también puede fortalecerse la formación, pues la interacción social es otro de los objetivos de la educación, que apunta a un aprendizaje integral.

Al tomar la voz, Pacheco García informó que estas estancias son desarrolladas bajo la asesoría de investigadores de la UAZ adscritos a distintas unidades académicas y cuerpos académicos, fortaleciendo la colaboración científica, la movilidad estudiantil y la formación temprana de recursos humanos para la investigación.

Explicó que los estudiantes provienen de diversas instituciones de educación superior y centros de investigación de los estados de Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua, Puebla y Sinaloa, además de contar con la participación de estudiantes internacionales procedentes de Colombia, particularmente de Bogotá, Antioquia, Magdalena y Caldas.

Cabe destacar que, en lo referente a las áreas de formación, predominan las Ciencias Sociales y Económicas, seguidas por Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Ingeniería e Industria, Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Humanidades y Ciencias de la Conducta, Biología y Química, así como Biotecnología y Ciencias Agropecuarias.