Inicia UAZ curso sobre Gestión del tiempo y Cronopatía

Zacatecas, Zac.- Dirigido al personal administrativo y directivo del Gobierno del Estado de Zacatecas, este día, inició el curso “Gestión del tiempo y Cronopatía”, impartido por la docente investigadora Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), especialista en administración pública, Claudia Cecilia Josefina García González. Esto a través de la Secretaría de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas; y el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación UAZ.

En su intervención, la docente universitaria explicó que el propósito del curso es dotar a las y los participantes de herramientas prácticas para planificar, organizar y priorizar tareas que les permitan maximizar la productividad y lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

La docente García González explicó que la gestión del tiempo es una disciplina que se centra en la planificación de la cantidad o la duración que se dedicará a actividades específicas, a menudo con el objetivo de aumentar la eficacia y la eficiencia.

Durante esta semana se abordarán temas sobre: identificar prioridades. Aprender a diferenciar lo urgente de lo importante; reducir el estrés. Minimizar la carga mental provocada por la saturación de trabajo y las distracciones diarias; alinear las metas. Asegurar que el uso diario del tiempo aporte al cumplimiento de objetivos a corto y largo plazo; buscar el equilibrio personal y profesional. Saber cuándo parar para dedicarle tiempo a tu familia, aficiones y descanso; mejorar la toma de decisiones. Evitar errores que llevan a decisiones impulsivas o equivocadas; e identificar y superar la obsesión por la productividad (Cronopatía).

En el evento académico estuvo presente el Subdirector de Profesionalización de la Secretaría de Administración, Antonio Dorado Trujillo; y la responsable del programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.