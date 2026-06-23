Egresan 389 jóvenes de Preparatoria IV UAZ

Zacatecas, Zac.- Con la mirada puesta en la educación superior, un total de 389 estudiantes de la generación 2023-2026 concluyeron sus estudios en la Unidad Académica Preparatoria Programa IV de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), tras una etapa de formación en la que no solo adquirieron conocimientos, sino que también fortalecieron habilidades, consolidaron sus intereses académicos y sentaron las bases para su futuro profesional.

Al hacer uso de la voz, el responsable del programa académico, Juan Elías Raudry del Río, felicitó a los jóvenes egresados de los bachilleratos Social-Humanístico, Químico-Biológico, Físico-Matemático y Económico-Administrativo y destacó que la formación ofrecida busca preparar a los estudiantes no solo en el ámbito académico, sino también en el desarrollo de valores y habilidades para su vida universitaria.

En ese sentido, señaló que la Preparatoria 4, con 41 años de trayectoria, implementa un Nuevo Plan de Estudios, orientado a ofrecer una formación pertinente para los desafíos del siglo XXI y responder a las nuevas necesidades de los jóvenes. “El principal objetivo es precisamente darles una mejor opción educativa a los chicos y ser una de las mejores opciones en el estado”, expresó Rodríguez del Río.

En representación de la directora de la Unidad Académica Preparatoria, Tania Libertad Sánchez Romero, el secretario académico, Víctor Álvaro Campos Campos, agradeció la confianza de las familias al elegir a la UAZ para la formación de sus hijas e hijos, al tiempo que reconoció el acompañamiento de docentes y tutores durante el proceso académico de la generación.

Por su parte, la coordinadora del Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE), María Dolores Aldaba Andrade, invitó a los egresados a continuar su preparación profesional dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

“La educación y la preparación académica son las mejores herramientas para la vida”, expresó, al señalar que la formación universitaria no solo amplía las oportunidades laborales, sino que también contribuye a formar ciudadanos comprometidos con su comunidad, capaces de poner en práctica valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia.

En representación de la generación, Andrea Carolina Alfaro, estudiante con el mejor promedio del Bachillerato Social-Humanístico, reconoció el esfuerzo colectivo que permitió a sus compañeras y compañeros concluir esta etapa, pese a los retos personales y académicos que enfrentaron durante su formación.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos los mejores promedios de cada una de las áreas del conocimiento, como un reconocimiento a la disciplina, el compromiso y la excelencia académica demostrados a lo largo de su trayectoria en el nivel medio superior.