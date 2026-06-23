Organiza Cozcyt Verano del Conocimiento

Zacatecas, Zac.- Con una serie de actividades diseñadas para acercar la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades a las familias zacatecanas, el Gobierno del Estado diseñó el Verano del Conocimiento Cozcyt 2026, que se realizará a partir del 13 de julio y hasta el 28 de agosto.

El objetivo, manifestó Hamurabi Gamboa Rosales, director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), es ofrecer espacios donde niñas, niños, jóvenes y personas dedicadas a la investigación puedan descubrir sus capacidades y desarrollar su potencial.

Las actividades, enmarcadas en la política de educación e impulso al conocimiento científico que implementó el Gobernador David Monreal Ávila, como pilares del bienestar y progreso, inician con los Clubes de Ciencia, que se realizarán del 13 al 17 de julio, para que estudiantes de bachillerato participen en talleres, conferencias y actividades de Robótica, Medicina, Ciencias Naturales y Nuevas Tecnologías.

En el Campamento Zigzag 2026: Ciencia y Arte, Fusión Creativa, programado del 27 de julio al 8 de agosto, niñas y niños vivirán experiencias que combinan estas dos áreas para despertar su curiosidad y fortalecer su aprendizaje y su amor por las innovaciones y los descubrimientos científicos, que han transformado al mundo.

En Fomentando las Vocaciones Científicas (Fovoci), del 17 al 21 de agosto, estudiantes que están por terminar tercero de secundaria, podrán participar en charlas y talleres interactivos, donde tendrán la oportunidad de convivir con especialistas que les compartirán sus conocimientos y experiencias.

Además, el 25 de agosto se realizará la Feria Zacatecana de Ciencias e Ingenierías Progreso 2026, una plataforma que impulsa el talento científico y tecnológico de nuestras juventudes y es una oportunidad para que conviertan sus ideas en proyectos con impacto en el estado y el país; el registro de proyectos estará abierto hasta el 21 de agosto.

El 28 de agosto se realizará el Primer Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el 4º Encuentro de Centros de Investigación Públicos y Privados Quantum, que permite fortalecer el desarrollo científico y tecnológico de la entidad.

La invitación para participar está abierta, con las actividades gratuitas, excepto el Campamento Zigzag; para mayor información se puede consultar las redes sociales del Cozcyt, Zigzag y Quantum, así como en la página www.cozcyt.gob.mx.

La visión, impulsar el talento, fortalecer las vocaciones tempranas y generar oportunidades para las nuevas generaciones.