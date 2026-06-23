Hidratación correcta, clave para una vida saludable

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de fomentar en la ciudadanía la adopción de hábitos saludables y promover el autocuidado, especialistas de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) difunden conocimientos acerca de la importancia de la correcta hidratación y recuerdan el esquema conocido como la Jarra del Buen Beber.

Expertos de la dependencia sostienen que el cuerpo humano está conformado entre el 50 y 75 por ciento de agua, la cual se pierde a través del sudor y la orina y, al no contar con un reservorio del vital líquido, hay que reponerla mediante la hidratación.

El esquema conocido como la Jarra del Buen Beber, detalla las proporciones de líquidos de se deben ingerir diariamente. Con respecto al agua simple, se recomienda ingerir entre seis y ocho vasos al día.

Respecto a la leche semidescremada, leche descremada y bebidas de soya, sin azúcar adicionada, se debe consumir un máximo de dos vasos; los niños pueden consumirla después de los dos años de edad.

En el caso del café y té, sin azúcar, no se debe exceder de cuatro tazas al día; en cuanto a bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, no se debe consumir más de dos tazas.

Si se desea consumir jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas, la cantidad permitida en este esquema es de tan solo media taza al día, mientras que los refrescos y las aguas de sabor endulzadas con azúcar deben evitarse en todo momento.

Los especialistas alertaron que, cuando una persona toma más de la medida establecida de agua al día, deja de tener beneficios en el organismo y se convierte en serios problemas que afectan principalmente al corazón y a los riñones, ya que la sangre se diluye y pueden bajar los valores de elementos presentes como los minerales, lo cual provoca que la persona presente síntomas como fatiga, cansancio o dolor de cabeza.