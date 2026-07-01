Capacita UAZ a prestadores de servicios turísticos se en técnicas de Upselling y Cross-selling

Zacatecas, Zac.- Prestadores de servicios turísticos participaron en la capacitación “Técnicas de Upselling y Cross-selling”, impartida por la docente investigadora de la Licenciatura en Turismo y la Maestría en Humanidades, Línea Formación Docente, de la Unidad Académica de Historia (UAH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Blanca Gabriela Pulido Cervantes.

La actividad fue organizada por la Unidad Académica de Historia de la UAZ, el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR).

El propósito del curso fue fortalecer habilidades de comunicación asertiva y persuasión en los prestadores de servicios turísticos, brindándoles estrategias prácticas de Upselling y Cross-selling para incrementar la rentabilidad de sus negocios, generar alianzas estratégicas en el destino y elevar la calidad de la experiencia del visitante mediante recomendaciones personalizadas que aporten valor real a su viaje.

Los temas abordados incluyeron: ¿Qué es el Upselling (venta adicional) ?; ¿Qué es el Cross-selling (venta cruzada) ?; beneficios mutuos de estas técnicas; comunicación y persuasión; y reglas de oro para aplicarlas con éxito.

En el evento académico estuvieron presentes Leticia Zavala Contreras, del área de Capacitación de la SECTUR; y, por parte de la UAZ, la Coordinadora de Vinculación, María Argelia López Luna, así como la responsable del Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación, Araceli Graciano Gaytán.