Convoca UAZ a Primer Congreso Internacional “Diálogos Lingüísticos y Culturales

Zacatecas, Zac.- En el marco de su 15 aniversario, la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Unidad Académica de Cultura (UAC) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), abrió la convocatoria para participar en el Primer Congreso Internacional “Diálogos Lingüísticos y Culturales: 15 años de innovación y transformación”, un encuentro académico que busca fortalecer la investigación, el intercambio de conocimientos y la vinculación entre especialistas, docentes, estudiantes y egresados.

Durante la presentación oficial, el director de la Unidad Académica de Cultura, Anuar Alvarado González, manifestó que este congreso representa una iniciativa estratégica para consolidar la investigación como uno de los pilares del desarrollo académico de la Unidad, al tiempo que fortalece la formación integral de la comunidad universitaria.

“Las mejores universidades son aquellas que abren espacios para el diálogo, la colaboración y la construcción de redes de conocimiento”, expresó al señalar que el congreso reunirá a especialistas de distintas instituciones del país y del extranjero, creando nuevas oportunidades de colaboración para los universitarios.

Asimismo, destacó que el congreso tiene un significado especial al realizarse como parte de la celebración de los primeros quince años del programa educativo, el cual se ha consolidado como uno de los proyectos académicos más importantes de la UAC y un referente en la formación de profesionistas en el área de las lenguas extranjeras.

Por su parte, la responsable de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Adriana María Celón Ortiz, informó que el congreso se celebrará del 13 al 15 de octubre en modalidad híbrida. Precisó que el programa iniciará con conferencias magistrales y ponencias virtuales; al día siguiente se realizará la inauguración oficial y comenzarán las mesas de trabajo en las instalaciones de la licenciatura, donde las actividades académicas continuarán hasta el cierre del encuentro.

Explicó que la convocatoria contempla dos modalidades de participación: ponencias, con exposiciones de aproximadamente 20 minutos, y talleres, con una duración de hasta hora y media. Indicó además que podrán participar investigadores, docentes, estudiantes, egresados y personas interesadas en compartir investigaciones concluidas o en proceso, cuyos trabajos formarán parte de las memorias del congreso.

La coordinadora académica de la UAC, Marta Alicia Méndez Murillo, informó que las personas interesadas en participar podrán enviar sus propuestas en alguno de los siete grupos de trabajo del congreso, organizados en las líneas temáticas de: pedagogía y espacio escolar; traducción, mediación lingüística y tecnologías emergentes; formas alternativas para el estudio de las lenguas; relaciones internacionales; estudios lingüísticos; salud física y mental; y tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las lenguas.

Explicó que estos ejes buscan propiciar el análisis y el diálogo desde una perspectiva interdisciplinaria, al integrar no solo los ámbitos tradicionales de la enseñanza y la traducción, sino también temas relacionados con la interculturalidad, la salud, la tecnología y los desafíos globales que enfrentan las sociedades contemporáneas.

En su mensaje, el secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco García afirmó que la mejor manera de conmemorar el décimo quinto aniversario de la licenciatura es mediante un encuentro académico de carácter internacional que fortalezca la investigación y el intercambio de conocimientos.

A su vez, subrayó que esta actividad refleja la amplitud de la formación que ofrece el programa educativo, al integrar áreas como la lingüística, la cultura, la traducción, las relaciones internacionales, la tecnología y la salud mental, como parte de una preparación integral para sus estudiantes.

Finalmente, invitó a docentes, investigadores, estudiantes, egresados y público interesado a participar en este primer encuentro internacional, el cual -dijo- se consolidará como un espacio permanente para la generación de conocimiento, el fortalecimiento de la colaboración académica y la internacionalización de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La recepción de propuestas permanecerá abierta desde la publicación de la convocatoria y hasta el 7 de agosto de 2026. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y los requisitos de participación en la siguiente liga: https://qr.scanned.page/uploads/pdf/cx6UGW_d06d987ae7ae7912.pdf

Cabe mencionar que como parte del programa, el congreso contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos especialistas provenientes de Colombia y la República Dominicana, fortaleciendo la proyección internacional de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras y de la Universidad Autónoma de Zacatecas.