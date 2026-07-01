Ponen en marcha segunda etapa de Reciclón 2026

Zacatecas, Zac.- A fin de contribuir en la conservación y restauración de los ecosistemas, mediante la ecoalfabetización, que permite el cambio de actitudes y comportamientos para garantizar la sostenibilidad de Zacatecas, el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), inició la segunda edición del Reciclón 2026 para acopiar residuos electrónicos y darles una disposición final adecuada, dentro de una economía circular.

La titular de SAMA, Susana Rodríguez Márquez, enfatizó que México se encuentra entre los países con mayor generación de basura electrónica en el mundo, con la producción de 1.5 millones de toneladas al año, derivado del exceso de consumo, la vida útil corta y el desecho incorrecto de estos aparatos; por ello, la importancia de concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el manejo correcto, al concluir su funcionamiento, mediante su reciclaje integral y disposición final.

Los aparatos electrodomésticos y electrónicos contienen diversos componentes peligrosos que son un riesgo para para la salud pública y para el medio ambiente; al estar expuestos a la intemperie, pueden generar incendios que contribuyen al cambio climático y, al hacer contacto con los residuos sólidos, produce lixiviados tóxicos que contaminan el suelo, subsuelo y los acuíferos, si no se manejan adecuadamente.

Por poner algunos ejemplos, un solo tubo de luz fluorescente puede contaminar 16 mil litros de agua; una batería de níquel-cadmio de las empleadas en telefonía móvil, 50 mil litros de agua; mientras que un televisor puede contaminar hasta 80 mil litros de agua.

La Secretaria del Agua y Medio Ambiente explicó que el Reciclón es una campaña que gestiona el aprovechamiento de los residuos electrónicos y electrodomésticos, que son de manejo especial, para dar un tratamiento final adecuado, como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM‐161‐SEMARNAT‐2011.

Estos residuos se recuperan hasta un 90 por ciento, se procesan y se transforman en materias primas secundarias y se convierten en subproductos; con ello, se introduce a la economía circular, que permite se reutilicen, reparen, renueven y reciclen de manera integral.

En el arranque de esta campaña, la Subsecretaria del Medio Ambiente y Cambio Climático de la SAMA, Irma Hernández León, en compañía del Director de Educación Ambiental, Alejandro Díaz Rivera, invitó a los municipios, instituciones educativas, entes gubernamentales y ciudadanía a participar en el Reciclón 2026, y poder superar la meta de electrónicos y electrodomésticos acopiados en la primera edición, de 72 toneladas.

Gracias a la ciudadanía, dijo, se logró recolectar, desde el 2022 al 2026, un total de 602 toneladas de estos residuos, lo que es equivalente a 416 mil 743 toneladas de CO₂ (dióxido de carbono) que no contaminaron el medio ambiente.

En esta edición, el reciclaje integral será a cargo de la empresa zacatecana Recuperadora de Materiales para Reciclar (REMAP). Estas acciones proambientales, que se realizan durante el Año del Progreso, contribuyen a construir un Zacatecas más sustentable, al garantizar un medio ambiente sano, conservación de biodiversidad, restauración de los ecosistemas y manejo sustentable del agua.

El Reciclón se realizará del 1 al 4 de julio, de 8:00 a 15:00 horas, en el centro de acopio ubicado en el estacionamiento del Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas”, en vialidad Vetagrande sin número.

Se recibirán computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas, mousse, celulares, teclados, accesorios de celulares, teléfonos fijos y fax, microondas, tostadoras, impresoras, televisiones, planchas (de ropa y cabello), scanner y multifuncionales, consolas de videojuegos, video proyectores y video caseteras, discos duros y unidades de lectura, reguladores de voltaje, servidores y equipos de red (routers, módems, etc.), cables, tóner y pilas. No se recibe otro material como madera, vidrio, plástico, etcétera.