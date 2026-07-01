Serán del 15 al 17 de julio Jornadas Lopezvelardeanas 2026

Zacatecas, Zac.- Con un amplio programa académico y literario, que reunirá a reconocidos investigadores, escritores y especialistas de distintas entidades del país, el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, llevará a cabo las Jornadas Lopezvelardeanas 2026, del 15 al 17 de julio, en las ciudades de Zacatecas y Jerez.

Este encuentro, enmarcado en la Agenda del Progreso, refrenda el compromiso del estado con la preservación, el estudio y la difusión del legado del poeta jerezano Ramón López Velarde, mediante un espacio de diálogo que propicia nuevas lecturas sobre su obra y su influencia en la literatura mexicana e iberoamericana.

Las actividades iniciarán el miércoles 15 de julio, en la Petroteca del Antiguo Templo de San Agustín, con la mesa de poesía “Ramón López Velarde y la poesía contemporánea”, en la que participarán Pedro Derrant, Karen Salazar, Javier Acosta y Zoar Román, quienes abordarán la presencia del autor de La Suave Patria en la creación poética actual.

Posteriormente, tendrá lugar la mesa de diálogo “Ramón López Velarde y San Luis Potosí. Homenaje a Armando Adame”, con la participación de Israel Ramírez, Sofía Ramírez y Armando Adame. En el marco de esta actividad, se entregará un reconocimiento a Armando Adame, por su destacada trayectoria y su invaluable contribución a la investigación y difusión de la vida y obra de Ramón López Velarde en San Luis Potosí.

El jueves 16 de julio continuará la programación con la conferencia “Exhumación de ‘Rigoletto’. Un poema ignorado de López Velarde y otros problemas de sus obras póstumas”, impartida por Pedro Derrant, quien presentará una investigación sobre textos poco conocidos del poeta zacatecano y los retos editoriales que representan sus obras publicadas de manera póstuma.

Más tarde, Pablo Sol Mora presentará su obra “La sabiduría del corazón. Biografía de Ramón López Velarde”, publicación que ofrece una profunda aproximación a la vida, pensamiento y universo creativo del autor jerezano.

Las Jornadas tendrán uno de sus momentos más significativos el viernes 17 de julio, en el Teatro Hinojosa, del Pueblo Mágico de Jerez, con la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano Ramón López Velarde 2026, al poeta Víctor Manuel Mendiola, uno de los más importantes exponentes de la poesía mexicana contemporánea.

La alocución sobre el galardonado estará a cargo de Sofía Ramírez, ganadora de la edición 2025 del reconocimiento, en presencia de autoridades estatales y municipales.

Ese mismo día, las actividades regresarán a la Petroteca del Antiguo Templo de San Agustín, en la capital zacatecana, con el diálogo “Ramón López Velarde y la Ciudad de México”, en el que participarán Armando González Torres y Ernesto Lumbreras, seguido de la mesa “Biografía de La Suave Patria”, integrada por Ernesto Lumbreras, Armando González Torres y Víctor Manuel Mendiola, quienes compartirán distintas perspectivas sobre la vida, la obra y el legado del poeta de Jerez.

Con este programa, las Jornadas Lopezvelardeanas 2026 consolidan a Zacatecas como el principal espacio de reflexión y estudio en torno a la figura de Ramón López Velarde, y se fortalece el diálogo entre la investigación, la literatura y la memoria cultural de México, al tiempo que se reafirma la vocación del estado como custodio del legado de uno de los escritores más universales de las letras mexicanas.