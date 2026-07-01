Inicia recepción de solicitudes para Expo Feria Agropecuaria para comunidad migrante

Denver, Colorado.- Bajo la visión del Gobernador David Monreal Ávila, de consolidar en la entidad la remesa productiva en el sector agropecuario, la administración estatal, a través de las secretarías del Zacatecano Migrante (Sezami) y del Campo (Secampo), abrieron las ventanillas para recibir las solicitudes de apoyo de la Séptima Expo Feria Agropecuaria para zacatecanos radicados en el exterior y sus familias.

Simultáneamente, de manera presencial en Estados Unidos y virtual en el call center instalado en las oficinas de la Sezami, inició la apertura de las ventanillas para recepcionar las solicitudes de intención de inversión para los apoyos que se van a dictaminar en Zacatecas, el próximo mes de septiembre, en el marco del Día de la Zacatecana y el Zacatecano Migrante.

En la sede presencial, el Consulado General de México en Denver brindó las facilidades para recibir a las zacatecanas y zacatecanos; ahí, el titular de Sezami, Iván Reyes Millán, agradeció al cónsul Pável Meléndez Cruz su apoyo para traer en este Consulado los apoyos que el Gobernador David Monreal Ávila pone a disposición de las y los paisanos.

Refirió que, gracias a la visión del Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Sezami, se ha logrado llegar al 86 por ciento de los 58 municipios; es decir, 50 de ellos ya cuentan con ese apoyo de la remesa productiva que se ha puesto a disposición de la comunidad zacatecana migrante.

Con ello -subrayó- se ha generado una inversión conjunta de más de 210 millones de pesos al campo zacatecano; se trata de una inversión que se hace a través de los migrantes y los subsidios del Gobierno estatal, en apoyo a más de mil productores, con la tecnificación del campo.

El recurso para estas Expo Ferias Agropecuarias para zacatecanos radicados en el exterior está en la Sezami, lo que garantiza que el apoyo llegue a nuestra diáspora. “Nuestra comunidad está integrada en la vida pública de Zacatecas, es un logro de nuestros paisanos”, subrayó.

Agradece Cónsul General de México en Denver atención a las diásporas

El Cónsul General de México en Denver, Pável Meléndez Cruz, dio la bienvenida al personal de las secretarías del Campo y del Zacatecano Migrante, instalados en las mesas receptoras de solicitudes. “Están en este cachito de México lindo y querido, en Colorado, la casa de todos los zacatecanos; gracias por esa disposición de la administración de David Monreal, Gobernador de Zacatecas”.

En Zacatecas, agregó, es admirable cómo han evolucionado las políticas públicas en la atención a las diásporas, a la comunidad migrante en Estados Unidos; deberían de aprenderlo muchos estados, si bien, hay un avance importante con los poblanos, con los guerrerenses y oaxaqueños, pero Zacatecas nos gana ‘años luz’ a muchas comunidades que deberían de aprender estás buenas prácticas”, reconoció.

Meléndez Cruz reiteró el respaldo y acompañamiento del Consulado; es la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del canciller Roberto Velazco, ofrecer un consulado de puertas abiertas, que tengan acceso a la comunidad y que la comunidad tenga más recursos dónde hacerse para poder mejorar su estancia en Estados Unidos, proyectar una remesa productiva y un retorno cuando decidan regresar a su Zacatecas, con algo que valga la pena.

El Cónsul reconoció estás políticas públicas de carácter social, que ayudan a que efectivamente no haya un divorcio entre la diáspora y nuestro querido México.

Call center para la atención a distancia

En la modalidad virtual, el call center se instaló en las oficinas de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami); ahí, personal de la dependencia, con el apoyo de especialistas de Secampo para brindar asesoría técnica, recibieron las solicitudes de las y los zacatecanos radicados en Estados Unidos, al ingresar a través del https://sgi.zacatecas.gob.mx/efaze-virtual/ para registrarse.

El titular de Secampo, Gerardo Luis Cervantes Miramontes, dio la bienvenida a la comunidad zacatecana migrante que, durante estos días, se registrará para participar de forma presencial en la recepción de solicitudes de intención de inversión, en el Consulado Mexicano de Denver, el 1 y 2 de julio; el 4 y 5, en Oklahoma, y el 7 y 8 en Texas; de manera virtual, el 1, 2 y 3 de julio.

El compromiso del Gobernador David Monreal Ávila con el campo zacatecano ha sido, desde el inicio de su administración, una de sus principales prioridades, al reconocer al sector agropecuario como un eje tractor del desarrollo económico y social de nuestro estado, dijo el funcionario.

“Bajo esa visión, en la Secretaría del Campo trabajamos para acercar programas que fortalezcan la productividad y generen mayores oportunidades para las familias del medio rural; la Expo Feria Agropecuaria para Zacatecanas y Zacatecanos Radicados en el Exterior es muestra de ese compromiso, ya que permite que nuestras paisanas y paisanos sigan contribuyendo al desarrollo de sus comunidades”, agregó.

Invitó a la comunidad zacatecana migrante a aprovechar esta oportunidad, que se da en el marco de la Agenda del Progreso, y registrarse para formar parte de este importante programa, y juntos seguir con el fortalecimiento del campo de Zacatecas.