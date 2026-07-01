Realizan UAZ y SEPOMEX cancelación filatélica de Estampilla Postal Mundial Social 2026

Zacatecas, Zac.- En el marco del Mundial de Fútbol 2026, el Servicio Postal Mexicano, en coordinación con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), realizó el acto protocolario de cancelación filatélica de la Estampilla Postal Mundial Social 2026.

El evento consistió en plasmar un sello especial con tinta roja sobre la estampilla para ponerla oficialmente en circulación y venta, transformándola en un artículo de colección con tiraje limitado. Las autoridades precisaron que, una vez estampado el sello, éste se devuelve al Servicio Postal para su destrucción.

Durante su intervención, la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval, en representación del rector Ángel Román Gutiérrez, expresó el orgullo de la máxima casa de estudios al sumarse a este evento federal. Señaló que las estampillas postales fungen como auténticos embajadores culturales que difunden la riqueza histórica y los valores de la nación a través de la correspondencia global.

Asimismo, destacó que para la UAZ este acto simboliza los valores que se promueven en la comunidad universitaria, como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto por la historia. Indicó que, al participar en esta cancelación, se marca el inicio de una travesía postal que llevará un pedazo de la herencia cultural de México al mundo.

Por su parte, el gerente estatal de Correos de México en Zacatecas, Arturo Tapia Ávalos, detalló las características de los timbres conmemorativos del Mundial Social 2026, resaltando el diseño alusivo al ancestral juego de pelota y el de las sedes mundialistas. Este último evoca la Copa Mundial de la FIFA, en la que México hace historia con el Estadio Azteca como el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas.

En el acto también estuvieron presentes la secretaria administrativa, Angélica Colín Mercado; el secretario académico, Hans Hiram Pacheco García; y, por parte de Correos de México, el coordinador operativo en la entidad, Francisco Javier de Alba González.