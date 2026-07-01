Impulsarán escrituración de viviendas en beneficio de familias zacatecanas

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de dar tranquilidad a familias de cinco colonias populares de la capital, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, llevó a cabo una Asamblea de Certeza Jurídica para tu Patrimonio, mediante la cual se impulsará y dará seguimiento a la escrituración de viviendas, en beneficio de familias que han esperado hasta más de 20 años para la realización del trámite.

Ante representantes de las colonias Miguel Hidalgo, González Ortega, Mecánicos, Italia y Carlos Hinojosa Petit, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que el Gobernador David Monreal Ávila tiene especial interés en darle agilidad a las acciones de escrituración que se llevan a cabo con el propósito de que las familias tengan certeza jurídica sobre su patrimonio.

En la asamblea, realizada en Palacio de Gobierno, como parte de la Agenda del Progreso, informó que habrá mesas de trabajo por colonia, con el propósito de que las y los representantes vecinales lleven toda la información necesaria para avanzar en la regularización de sus propiedades.

Autoridades de los gobiernos de México y Zacatecas, junto con colonos, determinaron realizar las mesas de trabajo del 7 al 15 del presente mes, para hacer un seguimiento puntual del proceso de escrituración.

El responsable de la política interna explicó que el Gobernador tiene el propósito de impulsar estas acciones en los 58 municipios del estado y brindarles no solamente certeza jurídica sobre sus bienes, sino tranquilidad a cientos de familias.

Reconoció la voluntad y apoyo de las dependencias del Gobierno de México, como la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN), el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cuyos representantes en Zacatecas explicaron las funciones y procedimientos de cada una de estas áreas.

En este primer encuentro, las y los beneficiarios expusieron de manera general las necesidades en este renglón, a fin de dar agilidad a los trámites que se realizan para la regularización de sus viviendas.