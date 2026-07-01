Detenidos tres probables generadores de violencia en Jalpa

Jalpa, Zac.- Como resultado de los patrullajes para la prevención del delito y la localización de probables generadores de violencia, las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de gobierno detuvieron, en el municipio de Jalpa, a tres personas, una de ellas con una orden de aprehensión vigente por homicidio y una orden de recaptura por evasión de presos del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Ixtapa, en Puerto Vallarta, Jalisco.

La detención fue realizada por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), durante recorridos de seguridad en la comunidad de Tuitán.

Al realizar una inspección preventiva a dos hombres y una mujer, que mostraron una actitud evasiva al notar la presencia policial, los elementos les aseguraron 46 dosis de probable marihuana, 209 dosis de probable metanfetamina (cristal), 172 dosis de probable cocaína, además de un cargador para arma de fuego larga, 50 cartuchos útiles y 37 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo N., de 40 años de edad; Jasael Alejandro N., de 31 años, y Blanca Yezenia N., de 29 años. Tras la consulta de sus antecedentes, se confirmó que Gustavo N., era requerido por los delitos de homicidio y evasión de presos. Los tres, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Con esta detención, suman dos las personas recapturadas por las Fuerzas de Seguridad de Zacatecas, que habían escapado del Ceinjure de Ixtapa, en Puerto Vallarta, lo que fortalece la coordinación interestatal para la localización de personas consideradas objetivos prioritarios.

Con estas acciones, el Gobierno de Zacatecas y la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad refrendan su compromiso de mantener la coordinación operativa para combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer la paz y la tranquilidad de las familias zacatecanas.