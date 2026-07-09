Revisan en Zacatecas puntos de riesgo en cruces ferroviarios

Zacatecas, Zac., 9 de julio de 2026.- Con el propósito de realizar una evaluación y análisis de zonas de riesgo para la movilidad de personas en cruces del ferrocarril, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, y representantes de la empresa Ferromex, realizaron un recorrido de revisión en cuatro colonias capitalinas.

Lo anterior, en respuesta a las solicitudes y demandas que la ciudadanía ha expresado en las diferentes actividades que el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, ha encabezado en el marco de la Agenda del Progreso.

El funcionario encabezó el recorrido que comenzó en el cruce férreo de las colonias Pánfilo Natera y El Ete, en donde, conjuntamente con Marco Ávila, representante de la empresa Ferromex, dialogaron con habitantes del lugar, quienes les mostraron los puntos que ellos consideran de riesgo, en un tramo del crucero hasta el puente peatonal ubicado a espaldas de la escuela primaria federal Pánfilo Natera.

Posteriormente, se dirigieron al fraccionamiento San Fernando, en donde recorrieron la zona que los vecinos del lugar marcaron como la de mayor conflicto por el riesgo de accidentes en el cruce vehicular e incluso el deterioro de la infraestructura, por lo que solicitaron señalética y colocación de plumas.

En la colonia Las Américas, cerca del mercado de Abastos, el responsable de la política interna recorrió la zona de las vías, principalmente el área donde se ubica el cruce peatonal hacia la vialidad Nezahualcóyotl, que, de acuerdo con los vecinos, representan un alto riesgo para quienes cruzan en la zona.

En el mismo sentido se manifestaron habitantes de la colonia CNOP, quienes igualmente marcaron zonas de riesgo para el cruce peatonal, además de que requirieron limpieza y mantenimiento en esta área.

En el recorrido, el Secretario Rodrigo Reyes Mugüerza ofreció revisar cada uno de los casos planteados, con el propósito de que se realicen propuestas viables que puedan ser revisadas por la propia empresa ferrocarrilera, a fin de garantizar, a las familias que habitan estos lugares, mayor tranquilidad y que contribuyan a evitar accidentes en esas zonas.