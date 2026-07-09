Se gradúan 94 jóvenes de la Quinta Generación del Bachillerato General Policial

Guadalupe, Zac.- Como resultado del trabajo coordinado del Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Educación (SEZ), se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Quinta Generación del Bachillerato General Policial 2023–2026, integrada por 94 egresados, quienes culminaron exitosamente su formación académica y en valores.

La ceremonia fue encabezada por el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, padrino de generación, y por el Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, acompañados por autoridades civiles y militares, así como por familiares de las y los graduados.

El Secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las y los estudiantes, al destacar que la formación recibida trasciende lo académico, al fortalecer valores como la honestidad, lealtad, profesionalismo y compromiso con la sociedad, principios indispensables para contribuir a la construcción de un Zacatecas más seguro y en paz.

Como parte de la ceremonia, se entregaron certificados a 48 mujeres y 46 hombres egresados y se reconoció a los mejores promedios de la generación, así como a estudiantes distinguidos por su excelencia académica y compromiso con los valores institucionales.

Con esta nueva generación de graduados, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, refrenda su compromiso con la formación integral de las juventudes, al impulsar una educación basada en la disciplina, los valores y la excelencia académica como herramientas fundamentales para fortalecer el tejido social, promover la cultura de la legalidad y consolidar la construcción de la paz, el progreso y el bienestar de las familias.

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