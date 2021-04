Regresen las candidaturas: Mejía Haro e Iván de Santiago

Zacatecas, Zac.- Al grito de justicia y dignidad, Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán exigieron al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), dé cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) el pasado 22 de abril, en la cual revocó la negativa de sus registros a Diputado Local por el distrito 1 y Presidente Municipal de Zacatecas, respectivamente, en la cual le ordenaron al órgano electoral sesione para el otorgamiento de sus registros.

Con la consigna de “¡no están solos, no están solos!”, y arropados por la ciudadanía, apostados en una manifestación pacífica a las afueras del IEEZ, Ulises Mejía e Iván de Santiago señalaron que los registros para sus candidaturas fueron solicitados por el Partido Encuentro Solidario (PES) desde el día 12 de marzo y hoy, 20 días después del arranque de las campañas, aún no se les ha permitido participar en el presente proceso electoral, aún y cuando fue mandatado ya por el TRIJEZ.

Ulises Mejía Haro exhortó al presidente del IEEZ, Virgilio Rivera Delgadillo, “a que ya resuelva nuestras candidaturas, pues tras 20 días que nos mantiene fuera de la contienda, la justicia electoral debe ser pronta y expedita. Ya basta de tanto peloteo entre instituciones electorales”, esto al adelantar que se mantendrá un plantón de forma indefinida hasta que el Consejo General del IEEZ, sesione, resuelva y, en su caso, regrese sus registros.

Enfatizó que el órgano electoral debe conducirse como árbitro y actuar -dijo- “con imparcialidad y objetividad, no dejarse presionar por grupos políticos que quieren sacar de la contienda a adversarios con respaldo popular a través de prácticas que debemos desterrar, como el tráfico de influencias y conflicto de intereses. Desde aquí les decimos que seguimos en pie de lucha, aquí nadie se raja, vamos a continuar en pie de lucha, estaremos presentes y observantes del papel de las instituciones y órganos electorales para que exista un proceso democrático”.

En su mensaje, Iván de Santiago recalcó que el IEEZ no debe ser parte de la contienda electoral como árbitro, “no es posible que se erija como jugador, debe ser imparcial y su objetivo es propiciar que el proceso electoral no se vea enrarecido, y asegurar una auténtica y real democracia, con piso parejo para todos. Por eso exhortamos al presidente de este órgano ya no prolongue más validación de nuestras candidaturas”.

Señaló que, con tres semanas transcurridas en el presente proceso electoral, de las ocho en que los han mantenido fuera de la contienda, “cada día que pase somos víctimas de la inequidad, queremos que nos permitan participar y, que en todo caso, que los tribunales decidan y sobre todo la gente, pero el IEEZ debe validar nuestras candidaturas porque nos asiste la razón y la justicia; debe quitarse la sombra de la manipulación política y aquellos que están acostumbrados a ganar sin ningún escrúpulos deben entender que no permitiremos este tipo de atropellos utilizando a las instituciones”.