No tengo nada que esconder: Benjamín Medrano

Zacatecas, Zac.- Tras los señalamientos que se han hecho a Benjamín Medrano acerca del manejo y presunto desvío de recursos de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2019, el ex presidente del Comité Organizador afirmó que no tiene nada qué esconder y se mostró dispuesto a dar las pruebas de sus dichos.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación dijo que aquí vive y aquí da la cara. Aseguró que no hubo triangulación de recursos porque todo se hizo de manera legal. “A la Fiscalía yo iré con mucho gusto y presentaré todas mis pruebas, porque yo no he desviado ni un peso”.

Señaló que sería importante que se lleve a cabo el concierto de Ricky Martin ahora que está en México, ya que posteriormente, si el cantante está de gira en otros países sería más complicado.

“Aprovechemos que Ricky Martin está en México, que Ricky Martin quiere cumplir con su concierto y con Zacatecas y con los sentimientos vulnerados de mucha gente que con ilusión compró su boleto, que se formó por horas y que al final no fue posible por el tema de la pandemia”.

Dijo que hace más de un mes se reunió con directivos del DIF para hacerles saber que hay un convenio ante el juez penal, que lleva una causa contra José Tajonar por el incumplimiento del contrato de Ricky Martín, que aseguró, es lo único que queda pendiente por solventar dentro de las observaciones que le han hecho.

Afirmó además que les mostró una carta que manda la oficina de Ricky Martin en la que dicen que ellos están en toda la disposición de dar el concierto, cuando el gobierno del Estado considere que esto pueda ser posible.

Dijo finalmente que hoy es tiempo de abonar, de hablar bien de Zacatecas, que el gobernador es un hombre sensible y reiteró que ojalá se den las condiciones para que se lleve a cabo el concierto.