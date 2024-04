orprende Bomba Estéreo a los zacatecanos

Zacatecas, Zac.- Con una extraordinaria producción y la descarga energética de su setlist que hizo vibrar a miles de congregados en el máximo foro de la cultura en Zacatecas, los colombianos de Bomba Estéreo se coronaron como una de las agrupaciones consentidas de la 38 edición del Festival Cultural por la Paz Zacatecas (FCZ) 2024.

En un escenario verde de follaje, flores y hongos gigantes, la banda fascinó a Zacatecas con su actuación estelar la noche del último domingo de marzo, en un concierto que hizo gala de la fusión, con maestría, de ritmos electrónicos con elementos de la música folclórica de su país.

Con ocho trabajos discográficos en su haber y múltiples nominaciones a los premios Grammy y Grammy Latino, la banda que ha establecido su posición a la vanguardia de las bandas híbridas, trajo a Zacatecas la esencia vibrante de su cultura como lo ha hecho en foros internacionales como Nueva York, París y Tokio.

El repertorio de este día inició con el intro Pájaros, seguido de temas como Sintiendo, Algo está cambiando, Somos Dos, To my love, Me duele, Corazón, Champeta, Fiesta, Fuego, Ojitos, Soy Yo y El alma.

Antes, en el Teatro Fernando Calderón, se celebró el concierto “La Casa del Tango: Szymsia Bajour”, donde los violinistas Perla Flores y Alejandro Shaikis, junto al pianista Ulises Avendaño, cautivaron al público con un repertorio que conjuga tangos clásicos y creaciones contemporáneas.

Este evento es parte del proyecto institucional impulsado por los violinistas Perla Flores (México) y Alejandro Shaikis (Argentina), en colaboración con la Academia Nacional del Tango de Buenos Aires, Argentina.

La Casa del Tango en Zacatecas rindió homenaje al célebre violinista polaco-argentino Szymsia Bajour, destacado concertista y pedagogo que dejó una huella imborrable en la vida cultural de México.

Asimismo, en el Foyer del Teatro Fernando Calderón, como parte del programa académico del Festival Cultural Zacatecas 2024, se llevó a cabo la presentación del libro “Dinamita, Esplendor de un Nuevo Siglo” del escritor peruano Miguel Amaranto.

El evento contó con los comentarios de Margil de Jesús Canizales Romo y Enrique Sada Sandoval, destacados expertos en la materia, quienes abordaron algunos puntos de la investigación realizada por el autor, que explora los antecedentes históricos, mitos, leyendas y personajes de Dinamita, en Zacatecas.

Este ciclo de eventos en el marco del Festival Cultural 2024 refleja el compromiso continuo de la comunidad artística y cultural en promover la diversidad, el intercambio cultural y la paz a través de la música, la literatura y las artes escénicas.