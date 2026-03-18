Continúan acciones de búsqueda de personas desaparecidas ahora en Pánuco y Calera

Pánuco, Zac.- El Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado junto a dos células, emprendieron una búsqueda de personas individualizada, en vida, en la cabecera municipal y comunidades de Pánuco y en Calera.

Las labores de búsqueda fueron realizadas por personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares.

La célula de búsqueda recorrió la cabecera municipal y acudió a las comunidades de San Antonio del Ciprés y Casa de Cerros, así como la correspondiente de Calera, en donde pegaron cédulas de búsqueda e hicieron entrevistas, con el propósito de recabar información que pueda ayudar en la localización de personas desaparecidas.

Durante las acciones emprendidas, en las que se usaron drones, se contó con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.