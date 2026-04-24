Llevan certeza jurídica a comunidad menonita de Miguel Auza

Miguel Auza, Zac.- Como parte de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal continúa derribando barreras geográficas y culturales para garantizar que los servicios gubernamentales lleguen a todos los sectores de la población

Tras una exitosa ruta de trabajo territorial, la Coordinación General Jurídica (CGJ) llevó a cabo una visita de atención prioritaria al municipio de Miguel Auza, focalizando sus esfuerzos en la colonia de menonitas establecida en la región.

La gestión, encabezada por Armando Ávalos Arellano, titular de la CGJ, se distingue por implementar acciones directas que simplifican trámites esenciales, al llevar protección legal y confianza a las familias para avanzar con paso firme hacia el progreso estatal.

Esta visita de trabajo a la comunidad menonita, que se suma a las brigadas ya realizadas en Sombrerete, Pinos, Concepción del Oro y San Tiburcio, Mazapil, representa un paso fundamental en la evolución estatal y asegura que la inclusión y el respeto a la diversidad sean pilares del bienestar y la paz social.

Durante la jornada de trabajo, el personal de la CGJ acercó los servicios de asesoría y trámites del Registro Civil, a fin de que los habitantes de esta colonia cuenten con la documentación oficial necesaria para ejercer plenamente sus derechos.

Para el Gobierno de Zacatecas, el progreso sólo es verdadero si es compartido; por ello, la estrategia de acercamiento a comunidades específicas reafirma el compromiso de no dejar a nadie atrás, a fin de consolidar un estado donde la legalidad y la justicia social sean el motor del desarrollo armónico.

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