Siguen mesas de diálogo sobre tarifa del transporte en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Este día, la administración estatal continuó la mesa de trabajo con concesionarios del transporte público, encabezada por el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, en la que se da seguimiento a la solicitud de incremento a la tarifa de transporte, que busca garantizar la sostenibilidad del servicio y salvaguardar el bienestar de la ciudadanía.

Durante el encuentro, a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, el responsable de la política interna refrendó el compromiso del Gobierno de Zacatecas de proteger la economía familiar, pero, igualmente, garantizar la movilidad y que el transporte no colapse.

Estamos conscientes, dijo, de la situación económica que atraviesan; por ello, la revisión de costos de operación. No obstante, todas las partes, debemos tener presente a quienes diariamente hacen uso del servicio de transporte y cuya economía se encuentra sensiblemente afectada.

Durante estas dos semanas, la Subsecretaría de Transporte ha mantenido un análisis exhaustivo sobre los costos operativos, los requerimientos para la sostenibilidad del servicio y el impacto social, buscando alternativas un que permitan un equilibrio justo entre la viabilidad para los transportistas y la capacidad de pago de los usuarios.

El Subsecretario de Transporte, Javier Reyes Romo, dijo que durante estos días seguirán las pláticas; a través del diálogo, deberán encontrar la alternativa que menos afecte a usuarios y transportistas.