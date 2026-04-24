Tecos “alista el vuelo” en su renovado estadio de futbol americano

La UAG renueva el escenario deportivo con pasto sintético de origen español y con una reestructura que ofrecerá una experiencia increíble a sus jugadores y asistentes

Zacatecas, Zacatecas.-Los Tecos de futbol americano, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), ya se alistan para “levantar el vuelo” en su renovado estadio.

Y es que, la UAG trabaja en los últimos detalles para que el “Campo 23 de Octubre” quede listo para que los Tecos reciban sus partidos de local.

El proyecto de renovación incluye la instalación de pasto sintético de origen español, postes de iluminación, marcador electrónico y estructuras de zona de anotación con el diseño institucional del equipo, entre otras mejoras.

El Mtro. Pablo Osvaldo Ulloa Vera, Jefe del Programa de Futbol Americano y Futbol Flag (tochito) de la UAG, destacó que este renovado campo refuerza la identidad del equipo, ya que cuenta con elementos distintivos de los Tecos; además, que la remodelación representa una motivación para los jugadores de las diferentes categorías.

“Todos los equipos del occidente van a querer jugar aquí”, y añadió que el campo reúne condiciones para albergar incluso partidos de equipos profesionales.

A diferencia del pasto natural anterior, que cada temporada presentaba zonas enlodadas y deterioro progresivo, el nuevo campo sintético garantizará condiciones uniformes de juego en todo momento, con un tipo de mantenimiento especializado que prolongará su vida útil.

“El campo tiene previsto estar listo antes del primer partido de local de la categoría juvenil, programado para finales de abril”, apuntó Ulloa Vera.

Cabe destacar que también tochito contará con dos nuevas canchas cerca de la de americano.

Tecos, un referente en el futbol americano

El programa de Tecos UAG cuenta actualmente con tres categorías activas: Infantil, con 95 jugadores distribuidos en seis divisiones; Juvenil Primavera, con 54 jugadores al inicio de la temporada; y Mayor, con aproximadamente 75 jugadores registrados en su convocatoria más reciente.

En cuanto a los antecedentes deportivos del equipo, el Mtro. Ulloa Vera destacó el campeonato de Liga Mayor obtenido hace 10 años como el logro más significativo en la historia de Tecos, celebrado con un homenaje especial en la temporada 2025.

En años recientes, el programa ha sumado varios campeonatos en diferentes categorías, así como la constante participación de representativos en los playoffs.

La nueva temporada

Para la temporada 2025 de Juvenil Primavera, los Tecos UAG realizaron un movimiento estratégico al cambiar de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) a la Federación de Fútbol Americano del Centro Occidente (FADEMAC).

De hecho, la temporada regular ya inició. En la primera jornada se impusieron 14-12 a Jaguares de Colima; en la segunda, ganaron 26-0 a Vikingos de Aguascalientes, y en la tercera, 39-2 a los Tigres de Tepic.

Los partidos de local arrancarán este 25 de abril ante Diablos del Sol de Aguascalientes, ya en el renovado estadio, con encuentros posteriores ante Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Rojos de San Luis Potosí y Lions Guanajuato, fecha que marca el cierre de la temporada regular.

Con este renovado campo, la UAG se consolida como referente del futbol americano en la región y refuerza la formación integral de sus estudiantes atletas, al dotarlos de un escenario que eleva los estándares de competencia al nivel de las mejores instalaciones del occidente del país.