Capacitan a más de 50 empresas restauranteras en el Estado

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de brindar a las empresas del municipio y del estado, los conocimientos y habilidades para garantizar la higiene en la preparación de alimentos, es que el Gobierno de Pepe Saldívar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la CANIRAC, CANACO-SERVYTUR y CAEVSA, llevó a cabo una Capacitación a Empresas de Alimentos y Bebidas en Inocuidad Alimentaria.

La inocuidad alimentaria es la condición en la que un alimento no causa daño a la salud del consumidor cuando se prepara y consume, dependiendo en gran medida del manejo higiénico de los alimentos en cada etapa del proceso, desde la recepción de materias primas, su preparación y almacenamiento hasta el servicio al cliente.

De esta manera, 55 empresas de los municipios de Guadalupe, Zacatecas, Jerez y Fresnillo, participaron en esta capacitación, así lo dio a conocer Cristina Díaz Rosales, secretaria de Desarrollo Económico municipal, quien explicó que el presidente Pepe Saldívar está comprometido en impulsar el desarrollo económico de Guadalupe a través de actividades que beneficien directamente a quien lo necesite.

Por su parte, Nide García Saman, presidenta de la CANIRAC Zacatecas, agradeció a empresarios, restauranteros, cocineros y auxiliares de cocina, por invertir su tiempo en esta capacitación tan necesaria, “gracias al Ayuntamiento y a Pepe Saldívar por abrirnos las puertas, y esperemos seguir haciendo más capacitaciones como esta”, indicó.

Finalmente, cabe destacar la presencia de regidoras del Cabildo, así como de Fernando López del Bosque, Vicepresidente Nacional de Encadenamiento Productivo y Desarrollo de Proveedores de la Cámara Nacional de Comercio, Edgar Correa, representante de CAEVSA y Mariana Medina, Bióloga y ponentes de la capacitación.