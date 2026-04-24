La IA lanza oportunidades y retos para la formación de futuros profesionales: experto

Realizan ciclo de conferencias en la UAG sobre la transformación de las profesiones debido al desarrollo de la Inteligencia Artificial

Zacatecas, Zac.-“Todas las profesiones y disciplinas se encuentran en proceso de transformación debido a esta tecnología, la Inteligencia Artificial (IA), por lo que las universidades deberán reimaginar sus estrategias de formación y asumir la responsabilidad de preparar a los jóvenes para un escenario laboral aún en construcción”.

Esta frase fue compartida por el Mtro. Paul Moch Islas, durante la conferencia “Educación en la era de la inteligencia artificial”, que marcó el inicio de un ciclo de charlas organizada por Universidad Corporativa, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), y su Dirección de Recursos Humanos.

Esta conferencia fue enfocada en analizar la transformación del entorno educativo ante el avance de la IA y reunió a especialistas y comunidad académica para reflexionar sobre su aplicación dentro del aula.

El Mtro. Paul Moch Islas, quien cuenta con formación en la Universidad de Harvard y experiencia en organismos internacionales, gobierno y academia, actualmente colabora en Talisis y se desempeña como director general de Camino 21, organización desde la que impulsa la transformación de la educación superior en América Latina mediante el desarrollo docente y el uso de tecnología.

A paso veloz

En su intervención, el conferencista explicó que la IA ha acelerado cambios profundos en la educación superior y planteó la necesidad de que las universidades reconsideren su papel ante este nuevo contexto tecnológico.

De acuerdo con datos de Dell Technologies, el 85% de las carreras que existirán en el futuro aún no han sido creadas, lo que obliga a las instituciones educativas a replantear la forma en que preparan a los estudiantes.

“La IA ha acelerado el cambio de la educación superior y nos obliga a pensar en modelos más flexibles que permitan a más personas acceder a un grado educativo”, expresó Moch Islas.

El especialista señaló que existen diversas formas de potenciar las capacidades humanas, por lo tanto, de los estudiantes, mediante la IA, entre ellas ampliar la inteligencia humana, utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la productividad y desarrollar habilidades a través de la alfabetización en inteligencia artificial.

“La competencia del siglo XXI será dominar el uso de la inteligencia artificial generativa”, afirmó.

Finalmente, recomendó concebir la educación no solo como un sistema tradicional, sino como una infraestructura que integre modelos de inteligencia artificial, sistemas de aprendizaje, rediseño curricular, nuevos esquemas de evaluación y credenciales académicas, con el objetivo de responder a los desafíos del futuro educativo.

La UAG se adelanta

En este sentido, cabe destacar que la UAG ha integrado la IA en su modelo educativo como un elemento transversal para potenciar el aprendizaje, la investigación y la gestión académica, bajo un enfoque ético y responsable.

Esta implementación se centra en la democratización de la herramienta, la capacitación docente y la creación de nuevos programas académicos enfocados en tecnología avanzada.

De esta manera, la UAG fortalece y demuestra su compromiso con la formación de personas en las nuevas tecnologías, estrategias y la innovación que cambian el presente para convertirlas en líderes innovadores de clase mundial.