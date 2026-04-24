Llama Geovanna Bañuelos a utilizar las plataformas digitales para fomentar la lectura

Zacatecas, Zac.-En el marco del Día Mundial del Libro, la senadora Geovanna Bañuelos solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Cultura (SC), así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalecer y ampliar la disponibilidad de plataformas digitales gratuitas, así como el acceso a libros electrónicos, audiolibros y materiales educativos, a fin de ampliar las alternativas de acceso a contenidos educativos y de lectura.

Mediante un punto de acuerdo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señala que la lectura no sólo constituye una herramienta de desarrollo individual, sino un derecho vinculado al acceso a la educación y a la cultura, por lo que corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para su ejercicio.

“Fomentar la lectura implica generar entornos accesibles y estimulantes, en los que los materiales de lectura resulten atractivos y cercanos a la población, mediante estrategias adecuadas que incentiven su práctica de manera constante”, menciona.

De acuerdo con datos del Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025 del INEGI, el 80% de la población lectora de 12 años y más leyó algún material (libros, revistas, periódicos, etc.).

Con información del MOLEC 2025, del total de población lectora de 12 años y más, 79.0 % leyó algún libro: 80.4 % de mujeres y 77.5% de hombres. Sin embargo, el promedio de libros leídos bajó a 3.2 al año, la cifra más baja en 6 años.

Geovanna Bañuelos resalta que existe una combinación de factores que desincentivan la lectura como un sistema educativo que presenta la lectura como obligación y no como disfrute; el acceso limitado a libros y espacios culturales; las condiciones socioeconómicas que reducen el tiempo disponible; y la falta de una cultura lectora en el entorno familiar; entre otros.

En este sentido, la legisladora por Zacatecas señala que corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para su ejercicio efectivo mediante acciones que promuevan el hábito lector en todos los sectores de la población, particularmente en niñas, niños y adolescentes.

“Las y los jóvenes dedican una gran parte de su tiempo frente a las pantallas, a menudo absorbiendo contenido superficial y fragmentado, dejando poco margen para la lectura reflexiva o el desarrollo del pensamiento profundo y crítico”, lamentó.

No obstante, Geovanna Bañuelos asevera que la tecnología, lejos de ser enemiga, puede convertirse en una herramienta eficaz en el fomento de la lectura, ya que actualmente existen muchas plataformas y herramientas que permiten realizar lecturas digitales.

“Impulsar una cultura lectora no sólo contribuye al desarrollo académico, sino que también fortalece el pensamiento crítico, la participación ciudadana y el desarrollo social del país, por lo que se vuelve necesario promover acciones concretas que atiendan esta problemática de manera efectiva”, concluyó.