Poder Judicial participa en Primer Encuentro Nacional de Autoridades Resolutoras en Materia Administrativa

Zacatecas, Zac.- Tras reconocer que la aplicación de las leyes es una tarea delicada y de una complejidad de alto nivel de responsabilidad, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Villegas Márquez expresó que ante la desacreditación que en estos tiempos presenta la actividad jurisdiccional, es necesario señalar que no todas las leyes son perfectas y solo para llegar a una impartición de justicia de excelencia es necesario modificarlas siempre que sea necesario.

Dijo, “para todos quienes impartimos justicia desde diferentes esferas es necesario reconocer que algunas leyes no contemplan todas las aristas y problemáticas que resolvemos día con día, y si hemos de detectar que algunas resoluciones generan cuestionamientos, es nuestro menester generar cambios, coordinarnos y hacer nuestro mayor esfuerzo para que la ciudadanía goce de una impartición de justicia de excelencia”.

Por lo anterior celebró que Zacatecas sea sede del Primer Encuentro Nacional de Autoridades Resolutoras en Materia Administrativa, convocado por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y la Contraloría del Estado de Jalisco.

Destacó que este encuentro se posiciona como un gran conversatorio sobre el estado actual de marcos legales y actualizaciones, además de generar un puente para homologar procedimientos y no solo compartir experiencias, sino resolver problemáticas que seguramente también se generan en otras entidades de la República, por ello su llamado a actuar de frente al bienestar de la ciudadanía, porque si bien la obligación es aplicar las leyes, hoy en día es tiempo de ir más allá de las exigencias mismas de la impartición de justicia.

En este encuentro participaron autoridades del Poder Judicial del Estado, en diferentes Mesas de Trabajo, es así que la Magistrada Vania Vaquera Torres, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial moderó el Panel de Discusión de Casos Prácticos de Resolución en Materia Administrativa, Criterios de Resolución Emitidos y Argumentos, el cual reunió a autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua, la Contraloría General del Estado de Colima, Durango y la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato.