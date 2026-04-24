Inicia CDHEZ queja de oficio por hechos ocurridos en Atolinga

Zacatecas, Zac.-La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informa que inició una queja de oficio tras conocer los hechos ocurridos en el municipio de Atolinga, en los que presuntamente se vulneraron los derechos humanos de un adolescente.

Lo anterior, luego de la difusión de material audiovisual en redes sociales y medios de comunicación, en el que se observa a elementos de seguridad pública realizar presuntos actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos.

Este Organismo Autónomo, en el ámbito de sus atribuciones, determinó dar inicio a la investigación correspondiente con el objetivo de recabar información, esclarecer lo sucedido y, en su caso, determinar la posible vulneración de derechos humanos.

La CDHEZ reitera que toda actuación de las autoridades debe realizarse con estricto apego a la legalidad y con pleno respeto a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.