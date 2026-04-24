Reduce percepción de inseguridad en Fresnillo y Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Las dos ciudades zacatecanas incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) acumulan caídas sostenidas en la percepción de inseguridad; Fresnillo registró la reducción más pronunciada con 18.8 puntos porcentuales menos entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 89.5 a 70.7.

El área urbana de la capital del estado, que comprende los municipios de Guadalupe y Zacatecas, redujo su percepción de 81.0 a 74.6 por ciento en el mismo periodo, una baja de 6.4 puntos porcentuales que consolida una tendencia descendente sostenida durante los últimos 12 meses.

El derecho de vivir sin miedo

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que estos resultados son reflejo de la estrategia de pacificación encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, “se ve que la gente está recuperando las calles, las plazas, nos da mucho gusto que la gente vuelva a confiar en la seguridad, vuelva a confiar en que en Zacatecas se puede vivir en paz”.

Recordó que Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo estaban dentro de los municipios de prioridad para la Federación por ser los municipios más violentos; el combate a los delitos de alto impacto es lo que ha permitido que la población “poco a poco vaya recuperando la capacidad de sentirse segura, y más importante de todo, que haga suyo y haga valer el derecho de vivir sin miedo”.

Destacó que las tres ciudades del estado “que estaban en las listas de las ciudades más inseguras, más violentas en 2021, cuando inició este sexenio, ya no están, están muy lejos de esas listas”, la capital del estado en el 2026 no registra ni un solo homicidio.

Enfatizó que la mejoría, aunque significativa, no es un punto de llegada, se tiene que seguir a la baja, “pero creemos que vamos por la dirección correcta”, por lo que recordó la premisa que ha sostenido el mandatario estatal: “la realidad tiene que superar a la percepción”.

Descensos significativos

Según los datos históricos, el área urbana Guadalupe-Zacatecas alcanzó su peor registro desde que existe la ENSU en marzo de 2023, cuando 94.3 por ciento de su población adulta consideraba inseguro vivir en la ciudad, con lo que, en total, la percepción de inseguridad en la capital del estado ha caído 19.7 puntos porcentuales.

El municipio de Fresnillo tuvo su pico más alto en la percepción de inseguridad en junio de 2022, lo que significa una caída de 26.5 por ciento.

Descenso constante

De tener el primer lugar en percepción de inseguridad entre 2022 y 2023, la capital hoy se ubica en torno a la posición 22 entre las 91 ciudades monitoreadas, en tanto que Fresnillo se ubica en la posición 29.

Fresnillo: caída anual

En el comparativo trimestral, de diciembre de 2025 a marzo de 2026, Fresnillo pasó de 76.2 a 70.7 por ciento, una reducción adicional de 5.5 puntos. Con 70.7 por ciento, Fresnillo se ubica en la posición 27 entre las 91 ciudades monitoreadas.

Conflictividad: Fresnillo, primer lugar nacional a la baja

Fresnillo registró en el indicador de conflictos o enfrentamientos, que mide altercados directos de la población con vecinos, desconocidos, autoridades, familiares o establecimientos, el índice más bajo de las 91 ciudades del país con 10.5 por ciento, resultado de una caída estadísticamente significativa desde el 18.3 del cuarto trimestre de 2025.

La media nacional se ubicó en 38.2 por ciento, es decir, Fresnillo se encuentra 27.7 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Le siguen en los índices más bajos Piedras Negras (12.9) y Ciudad Obregón (13.5).

El área urbana de Zacatecas también registró una reducción significativa en este rubro, al pasar de 45.1 a 37.3 por ciento, que lo coloca 0.9 puntos por debajo de la media nacional.

Contexto nacional

A nivel nacional, la ENSU primer trimestre 2026, levantada del 23 de febrero al 13 de marzo en 27 mil 300 viviendas distribuidas en 91 áreas urbanas, reporta que 61.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, cifra estadísticamente menor al 63.8 por ciento de diciembre de 2025.

De las 91 ciudades, 15 presentaron reducciones significativas frente al trimestre anterior y seis registraron incrementos. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país son Irapuato (92.1 por ciento), Guadalajara (90.2) y Ecatepec (87.6); las de menor percepción son San Pedro Garza García (4.4), Piedras Negras (12.9) y Benito Juárez (16.4).

En cuanto al desempeño de autoridades, la Marina encabeza la valoración positiva con 87.3 por ciento; la Guardia Nacional alcanzó 77.0; las policías estatales, 56.1, y las policías preventivas municipales, 50.8 por ciento.

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