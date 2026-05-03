Ofrece Pepe Saldívar vida sana a juventud través del deporte

Zacatecas, Zac.- La juventud sí tiene de otra, el gobierno que encabeza Pepe Saldívar lo confirma al promover actividades deportivas todos los fines de semana, mismas que jóvenes atletas celebran y aprovechan al máximo para llevar una vida más sana y alejada de los vicios.

Asimismo, el municipio de Guadalupe sigue siendo referente deportivo en el Estado de Zacatecas y en la región Centro-Norte del país, al ser sede de la justa deportiva Torneo XX de Flag Football “Temporada de Primavera”.

La Unidad Deportiva municipal fue el escenario de estos encuentros, donde después de disputarse en la cancha, misma que cuenta con medidas reglamentarias de fútbol americano, se llevó a cabo la premiación del torneo.

Teniendo como testigos a atletas y sus familiares que gustan de practicar el “flag footbal”, también conocido como “tochito bandera”, el alcalde dio la bienvenida a deportistas de los estados de Durango, Aguascalientes, y San Luis potosí, así como de Fresnillo, Jerez y por supuesto Guadalupe, asegurando que: “El deporte es el mejor seguro de vida que podemos tener, además de que ayuda a que las juventudes cuenten con más opciones y espacios para alejarse de los vicios”.

“En Guadalupe estamos viendo por que se sigan abriendo espacios deportivos y en Flag o Tochito como lo conocemos no es la excepción, por eso es de las pocas canchas sino es que la única cancha en el estado, con condiciones óptimas en este deporte, esta cancha es para ustedes, este espacio es para uso y disfrute de la liga”, así lo afirmó el primer edil.

Cabe señalar que el evento contó con la participación de 130 equipos de la región, y fue organizado en coordinación entre la Dirección del Deporte municipal encabezada por Cruz Alberto Moreno Zarazúa, junto con la Asociación Flag Football Zacatecas de la Temporada de Primavera 2026, cuyos representantes Jonathan Rodríguez Macías y Jane Morúa, agradecieron al alcalde por fomentar la salud física y mental no solo de las niñas, niños, adolescente y jóvenes sino también, de toda la familia.

Convive Pepe Saldívar con seminaristas en partido amistoso de soccer

En el mismo orden de ideas, el presidente municipal convivió por la mañana con seminaristas de Guadalupe en un encuentro de amistoso de fútbol soccer, donde se destacó la importancia de la salud mental y espiritual como bases para tener una sociedad más sana y en paz.