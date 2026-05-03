Participa Zacatecas en primera reunión de presidencias de Tribunales de Disciplina Judicial

Ciudad de México.- El Magistrado José Luis Hernández Ugalde, Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, participó en la Primera Reunión de Presidencias de Tribunales de Disciplina Judicial, realizada en la sede de la Secretaría General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

El encuentro reunió a representantes de 19 entidades federativas y tuvo como objetivo analizar los retos que enfrenta el nuevo régimen disciplinario judicial, particularmente aquellos derivados del proceso electoral de 2025.

Durante la jornada se destacó que la disciplina judicial no debe concebirse de manera fragmentada, sino fortalecerse a partir de las mejores prácticas y criterios generados en cada entidad del país, promoviendo así una justicia más sólida, homogénea y confiable.

Asimismo, se dio a conocer la puesta en marcha de una Red Nacional de órganos jurisdiccionales en materia disciplinaria, concebida como un espacio permanente de coordinación, intercambio de experiencias y construcción de estándares de calidad en el ámbito de la justicia.

Cabe destacar que en la organización y desarrollo del encuentro participó de manera relevante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, a través de cinco mesas de análisis en las que se abordaron temas clave como la territorialización de la disciplina judicial, los retos y perspectivas de la función disciplinaria, la coordinación institucional, la prevención como eje del régimen disciplinario federal y la visión de la disciplina judicial desde el ámbito local.

Con su participación, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la mejora continua y la consolidación de una justicia transparente y eficiente.