Realiza Pepe Saldívar brigadas nocturnas de supervisión al mantenimiento de alumbrado público

Zacatecas, Zac.- En coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos, el Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, realizó una supervisión nocturna de mantenimiento de alumbrado público en el fraccionamiento Las Quintas, específicamente en la Vialidad Virgen del Patrocinio.

Dicha avenida es una intersección importante, ya que conecta con la Vialidad Siglo XXI y también con el fraccionamiento Áurea, incluso hasta la Unidad Deportiva, «así de importante es el crecimiento de Guadalupe, y asimismo la necesidad de que no paremos en el mantenimiento de la iluminación para la seguridad de la ciudadanía», subrayó el alcalde guadalupense.

Pepe Saldívar informó que estas brigadas de mantenimiento no descansan, ya que día, tarde y noche monitorean las calles, avenidas y colonias de la zona urbana y de las comunidades para identificar posibles fallas de alumbrado, para atenderlo de manera inmediata. Además, pidió a la ciudadanía reportar cualquier falla de alumbrado a las páginas oficiales del Ayuntamiento de Guadalupe y de la Secretaría de Servicios Públicos.

En cuanto al tema, en la última semana, el departamento de alumbrado público ha atendido 82 reportes distribuidos entre reparación de luminarias y reposición de cables en: Colonia Orquídeas, Centro, Los Rancheros, Tacoaleche, Lomas de Guadalupe, Casa Blanca, Villas del Carmen, La Zacatecana, La Ejidal, La Luz, Lomas de Guadalupe, ⁠Jardines de Sauceda, La Comarca, Che Guevara, San Jerónimo, El Dorado, Calzada Siglo XXI, Las Quintas, Cieneguitas, Arboledas, Sutsemop, Lomas de Bernárdez, La Zacatecana, La Fe, Ampliación la Fe, Carretera a Sauceda de la Borda, Las Américas y Lomas del Consuelo.

Por otro lado, las áreas de Parques y Jardines, Barrido Manual y Recolección de basura, han intervenido diversos puntos como el arroyo de la colonia Ferrocarrileros, Colonia Gavilanes, Jardín Benito Juárez, Plaza Fray Antonio Margil de Jesús, Alameda Central Adolfo López Mateos, Jardín Ramón López Velarde, Plaza las Garantías, parque recreativo La Purísima y jardín principal de la comunidad san Jerónimo, Calzada Solidaridad, Avenida García Salinas, atendiendo una superficie de 8 mil 262 metros cuadrados y retirando 24 mil 510 kilogramos de basura y maleza.

Finalmente, cabe señalar que el alcalde ha supervisado en los últimos días a muy temprana o tardía hora las labores de la Secretaría de Servicios Públicos, como las cuadrillas de barrido manual, las rutas de recolección de residuos sólidos y las brigadas de limpieza de los camellones principales para cerciorarse del buen estado de los espacios públicos del municipio.