El problema del agua va más allá de solo cuidarla

Por: María del Mar Navarro Farfán

Académica de la Maestría en Hidráulica de la UAG

La situación es mucho más compleja y tiene que ver con la forma en que crecen las ciudades, la infraestructura que necesita, el mantenimiento, las fuentes de abastecimiento, entre otros puntos

Hablar del agua en Guadalajara casi siempre nos lleva a la misma frase: “hay que cuidar el agua”. Y sí, por supuesto que hay que cuidarla. Pero quedarnos solo con esa idea hace que el problema parezca más pequeño de lo que realmente es. El agua no falta únicamente porque la gente abra mucho la llave o porque no tenga “cultura del agua”.

La situación es mucho más compleja: tiene que ver con la forma en que crecen las ciudades, con la infraestructura que necesita mantenimiento constante, con las fuentes de abastecimiento que cada vez están más presionadas y con una pregunta de fondo que no siempre queremos hacer: ¿estamos planeando la ciudad de acuerdo con el agua que realmente tenemos?

En Guadalajara, esta pregunta es especialmente importante. El Área Metropolitana depende de varias fuentes, como el Lago de Chapala, la presa Calderón y pozos profundos. Eso significa que el agua que llega a una casa no aparece por arte de magia ni depende de una sola llave gigante que se abre y se cierra. Detrás del agua que usamos todos los días hay mucho más de lo que normalmente vemos: cuencas, acuíferos, presas, plantas potabilizadoras, tuberías, bombeos, decisiones técnicas y, claro, también nuestras formas de consumo.

En los últimos años, Guadalajara ha vivido justamente ese tipo de situaciones: cortes, baja presión, problemas de disponibilidad y preocupación por la calidad del agua. Y esto último no es cualquier cosa. Una cosa es que se nos pida usar menos agua, y otra muy distinta es que una familia tenga que preguntarse si el agua que llega a su casa sirve para cocinar, bañarse o lavar los trastes. En ese momento, el problema deja de ser solo técnico y se vuelve profundamente cotidiano, social y humano. Porque el agua potable no debería sentirse como una duda diaria.

Además, no todas las personas viven el problema igual. Hay quienes pueden comprar garrafones, poner filtros, pedir pipas o resolver de manera temporal. Pero hay muchas familias para quienes cada falla en el servicio representa más gasto, más tiempo, más preocupación y más desgaste. Ahí es donde el tema del agua se conecta con la justicia hídrica. No basta con preguntar si hay agua o no; también hay que preguntar quién la recibe, con qué calidad, con qué frecuencia y con qué posibilidades reales de enfrentar una crisis.

Otro punto clave es la forma en que Guadalajara ha crecido. La ciudad se ha expandido, ha ocupado más suelo y ha cubierto con concreto zonas que antes permitían que el agua de lluvia se infiltrara. Esto parece algo muy urbano, muy normal, pero tiene consecuencias fuertes. Cuando el suelo se impermeabiliza, el agua ya no entra al subsuelo de la misma manera; escurre más rápido, puede aumentar las inundaciones y reduce la recarga natural de los acuíferos. Es decir, el problema no está solo en cuánta agua usamos, sino también en cómo estamos modificando el territorio que permite que el ciclo del agua funcione.

Y aquí es donde Guadalajara se parece mucho a otras ciudades mexicanas: crece, se densifica, se expande y luego le exige al sistema hídrico que aguante todo. Se construyen viviendas, vialidades, plazas, parques industriales y nuevos desarrollos, pero muchas veces el agua aparece como un tema secundario, como algo que “se resolverá después”. El problema es que el agua no espera. Si se reduce la recarga, si se saturan los drenajes, si las redes envejecen o si las fuentes se presionan demasiado, tarde o temprano la ciudad lo resiente.

Por eso, la solución no puede ser únicamente traer más agua desde más lejos. Esa puede ser una parte de la respuesta, pero no la única. No se trata de culpar a un solo actor, porque sería injusto y simplista. El agua urbana depende de muchas piezas al mismo tiempo: instituciones, ciudadanía, academia, empresas, planeación, infraestructura y territorio.

El agua tiene una historia antes de llegar a nuestras casas: viene de una cuenca, de un lago, de una presa o de un acuífero; pasa por infraestructura, por energía, por tratamiento, por mediciones y por decisiones que no siempre vemos. Tal vez por eso la damos por hecho, porque gran parte del sistema está escondido.

Las universidades tienen un papel muy importante. No basta con repetir campañas de ahorro, aunque sean necesarias. También hay que formar estudiantes capaces de entender el agua desde distintas disciplinas: ingeniería, arquitectura, urbanismo, salud, economía, derecho, comunicación y gestión ambiental.

Creo que el reto está justo ahí: dejar de ver el agua como un problema aislado y empezar a verla como el centro de muchas decisiones. El agua está metida en casi todo, aunque a veces no lo notemos: cuando hablamos de agua, no estamos hablando solo de un tema ambiental. Estamos hablando, en el fondo, de qué tipo de ciudad queremos y de qué tan justo, habitable y sostenible queremos que sea ese crecimiento.

México no solo necesita ahorrar agua, Guadalajara tampoco, necesita entenderla mejor, medirla mejor y gestionarla con más justicia. Porque al final, el problema del agua en Guadalajara no es solo que falte agua, sino que durante demasiado tiempo la hemos tratado como si fuera infinita, invisible y secundaria frente al crecimiento de la ciudad. Y no lo es. El agua es el límite real de cualquier ciudad, pero también puede ser el punto de partida para planear mejor, coordinar mejor y construir una relación más responsable con el territorio.