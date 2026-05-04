Disminución de 92% en homicidios dolosos, resultado del trabajo coordinado

San Jerónimo, Guadalupe, Zac.- Resultado del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y la atención a las causas sociales de la violencia, Zacatecas registra una disminución del 92 por ciento en homicidios desde septiembre de 2021, destacó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Al encabezar la Ceremonia de Honores a la Bandera en las instalaciones de la 176 Compañía de la Guardia Nacional, ubicadas en la comunidad San Jerónimo, en representación del Gobernador David Monreal Ávila, subrayó que este avance refleja el compromiso permanente del mandatario estatal por recuperar la tranquilidad en el estado y porque, en esta entidad, la paz se construye todos los días.

Acompañado por Isaac Bravo López, comandante de la Decimoprimera Zona Militar; por Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional; y por Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, Rodrigo Reyes Mugüerza mencionó que este logro ha sido posible gracias a la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, las Fiscalías Generales de Justicia del Estado y de la República, así como las instituciones encargadas de la política social.

En presencia también de César Gustavo Ramos Lozano, comandante de la Decimoctava Coordinación de la Guardia Nacional, con sede en Fresnillo, reconoció la labor de las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz y reiteró que el fortalecimiento de la seguridad también depende de la atención a las causas que generan la violencia, mediante programas sociales y acciones de bienestar.

En ese contexto, Reyes Mugüerza subrayó que el mes de mayo es significativo para la vida nacional, al conmemorarse fechas como el Día del Trabajo, la Batalla de Puebla, el Día de las Madres y el Día del Maestro, acontecimientos que reflejan la lucha histórica por la justicia social y la soberanía.

Al referirse a la conmemoración de la Batalla de Puebla, el Secretario General de Gobierno destacó que este hecho simboliza la resistencia, la valentía y la defensa de la soberanía nacional, además de dejar como enseñanza que no existen victorias definitivas ni derrotas permanentes.

De la misma manera, Rodrigo Reyes enfatizó que, en el contexto actual, es fundamental cerrar filas en torno al proyecto nacional que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al privilegiar la unidad, la coordinación institucional y el compromiso con México.

Afirmó que respaldar el liderazgo de la titular del Ejecutivo federal implica consolidar las estrategias de seguridad, bienestar y desarrollo social que atienden las causas de la violencia, por lo que Zacatecas se mantiene alineado con la política nacional en favor de la paz.

“El avance que hemos logrado en Zacatecas es fruto del esfuerzo de todas y todos, pero es una tarea que debe continuar fortaleciéndose diariamente para evitar cualquier retroceso”, expresó.

Asimismo, reconoció el trabajo de las y los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y de quienes contribuyen a la reconstrucción del tejido social, y reiteró el compromiso del Gobierno de Zacatecas con la paz, el bienestar y el desarrollo del estado.

En la ceremonia cívica también participaron Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia del Estado; Francisco Esquivel Cruz, delegado de la Fiscalía General de la República; Adilene Rosales Romero, delegada de Programas del Bienestar en Zacatecas; Juan Gabriel Sosa Pinto, delegado del Centro Nacional de Inteligencia; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz; y Ginés Jaime Ruiz García, subsecretario de Operación Policial de la SSP.