Ponen en marcha programa Si debes años, ponte a mano, por adeudos vehiculares

Zacatecas, Zac.- En el marco del Año del Progreso, el Gobernador David Monreal Ávila puso en marcha el programa de estímulos fiscales “Si Debes Años, Ponte a Mano”, orientado a brindar facilidades a las y los contribuyentes con adeudos vehiculares correspondientes al ejercicio 2025 y años anteriores.

Coordinado por la Secretaría de Finanzas, que dirige Ruth Angélica Contreras Rodríguez, este programa busca apoyar la economía de las familias zacatecanas, fortalecer la regularización del padrón vehicular y contribuir al orden y bienestar del estado, mediante estímulos fiscales que beneficiarán hasta con 65 por ciento descuento en adeudos históricos de sus vehículos.

Asimismo, para el caso de motocicletas y remolques, las y los propietarios podrán ponerse al corriente con la realización de un pago de 700 pesos por cada año de adeudo, lo que representa una oportunidad accesible para que puedan regularizar su situación.

El Gobernador David Monreal informó, acompañado por la Secretaría de Finanzas, que los estímulos se aplicarán de manera automática en el sistema al momento de consultar la cuenta del contribuyente, lo que facilitará el proceso y evitará trámites adicionales.

Mencionó que este decreto nace de las solicitudes y necesidades que le han expresado miles de familias zacatecanas en los 58 municipios, donde la ciudadanía le ha manifestado las dificultades económicas que en años anteriores les impidieron cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de control vehicular.

El Gobernador David Monreal expuso que existen familias con rezagos de cinco, 10 y hasta más de 14 años, cuyos adeudos incluso ya superan el valor comercial de sus vehículos, situación que ha provocado incertidumbre jurídica y patrimonial para las y los propietarios.

“Quise brindar este beneficio porque hay muchas familias zacatecanas que viven con preocupación por estos adeudos acumulados durante años; hoy, queremos ayudarles a regularizar su situación y darles tranquilidad”, expresó.

Destacó que este programa representa una oportunidad histórica para que las y los propietarios de vehículos puedan ponerse al corriente y evitar problemas legales futuros relacionados con embargos o requerimientos fiscales derivados del incumplimiento de pagos vehiculares.

Añadió que este decreto será único y extraordinario, ya que no existe antecedente de un programa similar en la historia de Zacatecas, al ofrecer descuentos de hasta 65 por ciento en adeudos acumulados, y el objetivo es darles certeza jurídica a las familias, proteger su patrimonio y resolver un problema de muchos años.

El Gobernador David Monreal precisó que el beneficio aplicará para todo el padrón vehicular en rezago hasta el ejercicio fiscal 2025, incluidos automóviles particulares, camionetas, vehículos de carga, remolques y motocicletas.

Precisó que el programa tendrá vigencia únicamente durante 30 días, del 11 de mayo al 11 de junio de 2026, por lo que invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y cumplir de manera oportuna con sus obligaciones.

A partir del próximo lunes, las y los contribuyentes podrán realizar sus pagos en cualquiera de las Oficinas de Recaudación de Rentas del estado, en centros de pago autorizados o en línea, a través del Portal Tributario del Gobierno de Zacatecas.