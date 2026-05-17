Reconoce Universidad de Guadalajara a Quantum Ciudad del Conocimiento

Zacatecas, Zac.- Directivos del Centro Universitario del Norte (Cunorte) de la Universidad de Guadalajara (U de G) reconocieron el impulso que el Gobernador David Monreal Ávila ha dado a la ciencia, la tecnología y la innovación en Zacatecas, a través de Quantum Ciudad del Conocimiento.

En recorrido de la delegación jalisciense por el parque, administrado por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), bajo la dirección de Hamurabi Gamoba Rosales, el grupo refirió su relevancia debido al modelo de colaboración basado en la pentahélice, que integra gobierno, academia, empresa, sociedad y medio ambiente.

La visita universitaria reviste especial importancia debido a la estrecha relación académica entre Cunorte y Zacatecas, recién reforzada con el convenio de colaboración firmado entre el Gobierno del Estado, a través del Cozcyt, y el Centro, que fortalece los vínculos educativos y científicos entre ambos estados.

La delegación jalisciense estuvo integrada por: Adira Monserrat Fierro Villa, rectora de Cunorte; Eduardo Cobián Aguayo, director de División de Ciencia y Tecnología del Centro; y Silvia Elena Mota Macías, jefa del Departamento de Fundamentos del Conocimiento del Centro, quienes recorrieron el complejo para conocer los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que se realizan en Zacatecas.

El recorrido fue guiado por el titular del Área de Seguridad y Medio Ambiente de la Coordinación de Quantum, José Antonio Gómez Barrón, quien explicó los objetivos y alcances de este ecosistema científico, así como el trabajo que desarrollan los nueve centros de investigación y desarrollo tecnológico, instalados en el parque.

También visitaron las instalaciones de Frisco Investigación y Desarrollo (FID), centro residente de Quantum, donde la Superintendente de Laboratorios FID, Dulce Berenice Vargas de Santiago, presentó los procesos especializados para la detección, extracción y limpieza de minerales. Además, conocieron las acciones implementadas por la minera Frisco.